«Сидів вдома і писав маячню»

Ймовірного агента ворожої спецслужби викрили в Олександрії.

Як повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, олександрієць, маючи проросійські погляди, на початку минулого року почав свідомо співпрацювати з представниками держави-агресора. Ті запропонували збирати і передавати їм інформацію про переміщення залізницею військової техніки. Їх цікавили такі деталі, як час проходження потягу через певну станцію, кількість і найменування військової техніки, навіть номери ешелонів. Протягом року олександрієць збирав ці відомості й через Telegram передавав їх ворогові. За даними слідства, переслав росіянам понад 30 таких повідомлень.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано документ, фабула якого дуже нагадує описане вище. Це ухвала Ленінського районного суду Кропивницького за 12 січня 2024 року про взяття під варту на два місяці уродженця Олександрії, підозрюваного в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї і військової техніки.

У документі зазначається, що захисниця підозрюваного просила не відправляти його в ізолятор з ось яких міркувань. Мовляв, нікуди не втече, оскільки одружений і утримує матір похилого віку, не може й знищити докази, бо в нього вилучено комп’ютерну техніку. Також адвокат наполягає, що «підзахисний не мав на меті збагачення, це було повідомлення щодо його власних спостережень за об`єктами, не розумів наслідки своїх дій». Позиція фігуранта у судовій ухвалі сформульована так: «Свою вину визнає, усвідомлює тяжкість свого стану, це пов`язане з його психологічним та емоційним станом, не отримував за ці дії винагороди; переписка, яку він вів, це його фантазія, сидів вдома та писав маячню; жодного разу не закликав нікого до вчинення якихось дій; в переписці він виклав свою особисту думку та його невірне бачення ситуації».

Слідство веде УСБУ в Кіровоградській області.