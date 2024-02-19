Бар «Золоті куполи» і медпрепарат клозапін згадуються у цьому кримінальному провадженні. Йдеться про обкрадання людей, доведених до безпорадного стану з використанням ліків. Нещодавно Кропивницький апеляційний суд вирішував питання про запобіжний захід одному з підозрюваних, громадянину Азербайджану Н-єву.

Як вказано в ухвалі Кропивницького апеляційного суду, навесні 2019 року Н-єв опинився в організованій злочинній групі, лідер якої вирішив оббирати людей, використовуючи лікарські засоби, зокрема клозапін (у медицині призначається хворим на шизофренію, схильним до самогубства). В угруповання входили й молоді жінки, їм інкримінується підсипання жертвам клозапіну в напої.

В судовій ухвалі описано кілька злочинів, до яких нібито мав стосунок Н-єв. Наприклад, ось як це нібито сталося опівночі 28 квітня 2019 року: теперішні підозрювані познайомилися в «Золотих куполах» з підпилим чоловіком, далі він запросив їх до себе в гості, де й прийняв пігулку клозапіну, яку непомітно вкинула в стакан з вином одна з гостей. А вранці господар виявив, що зникло майна вартістю кілька тисяч гривень.

Якщо вірити судовій ухвалі, скуштували мимоволі клозапіну й чоловік та жінка, які у ніч на 17 травня 2019 року балувалися пивцем у літньому кафе неподалік все тих же «Золотих куполів». Потім підрахували свої втрати – майже 15 тисяч гривень.

Описано в ухвалі й ось такий випадок: у ніч на 11 червня 2019 року кропивничанин опинився в компанії якихось людей на стадіоні 19-ї школи, там чарівна незнайомка запропонувала: «Вип’ємо хрест-навхрест з поцілунком», він і випив, не здогадуючись, що у вині – клозапін. Прийшовши до тями, бідолаха виявив, що його обікрадено.

Також Н-єву інкримінують участь в розбійному нападі, вчиненому уночі 30 березня 2019 року на вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Згідно із судовою ухвалою, потерпілий тієї ночі втратив смартфон і золотий ланцюжок.

На початку січня 2024 року слідчий суддя Ленінського райсуду постановив взяти Н-єва під варту на 60 діб. Його захисник не погодився із цим і поскаржився в Кропивницький апеляційний суд. На думку адвоката, підозра Н-єву – необгрунтована, у матеріалах справи немає доказів його причетності до злочинів. Крім того, захисник зауважив, що Н-єв має постійне місце проживання, мешкає із дружиною і неповнолітньою дитиною. За логікою адвоката, немає потреби в ув’язненні Н-єва.

Апеляційний суд постановив залишити Н-єва під вартою з огляду на такі обставини: підозрюваний – громадянин іншої держави (куди вже вибралися його батьки), не має в Україні стійких соціальних зв’язків, з початку слідства перебував у розшуку, зокрема й міжнародному, затримано його 3 січня 2024 року в Одесі. Де нині інші фігуранти справи, в судовій ухвалі не вказується.