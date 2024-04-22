Обирайте: воля або доля

«Ви хочете говорити про містику чи про психологію?» – поцікавився Денис Богуш у відповідь на запитання: «Як вас представити?». Домовилися, що визначимося у фіналі розмови.

Отже, Денис Богуш. Поки що презентуємо як нашого земляка. Він взагалі надзвичайно цікава особистість, а нас зацікавив своєю грою «Воля і Доля». У соцмережах пише щось мудре, до чогось закликає, потім радіє, що вдалося… Що це? Про що він?

Оскільки маємо деякий скептицизм щодо його «гри», запитання були прямі – щоб всі зрозуміли, що то за гра.

– Денисе, «Воля і Доля» – це громадська організація? Чи майстер-клас? Чи об’єднання людей?

– Почну з того, що є книжка «Козак-характерник, або Таємна наука діда Архипа». Це моя книжка. Там описана концепція української волі і долі. Там все детально описано, але, якщо стисло, ми можемо жити або по волі, або по долі. Або міняємо, ламаємо, боремося, перемагаємо – це по волі, або змирилися, пливемо – це по долі.

Я давно все це усвідомлюю, цим користуюся, а потім запропонував загалу приєднатися до мене. Так виникла гра, до якої доєдналася група юдей, які хочуть щось змінити. Щовечора з 21.00 до 21.07 ми об’єднуємося в Телеграмі і вирішуємо щось нагальне.

– Всього сім хвилин! Що ви встигаєте?

– Багато. Люди концентрують свої думки, а це потужна енергетика. Ми раніше збиралися раз на тиждень. А коли почалася повномасштабна війна, вирішили грати щодня. Спочатку було приблизно 300 учасників. Зараз півтори тисячі.

Щовечора я даю завдання – що треба робити. Люди це візуалізують, допомагають виконати завдане.

– Тобто ви генеруєте для них завдання? Які вони у вас?

– Звичайно, що я. Наприклад, захищаємо Харків або Миколаїв. Чи робимо купол над Кропивницьким. Чи повертаємо полонених. Чи підтримуємо наших військових на авдіївському напрямку… Щодня щось нове.

– Цьому можна навчитися? Ну, щоб допомогти.

– Будь-яка людина може бути з нами. Треба зайти на канал, почитати коментарі, і там все зрозуміло. Люди пишуть те, що відчувають. А коли ми мали результати, то багато до нас приєдналися.

– Результати? Наведіть приклади.

– Є багато. Я все розміщав на своєму Ютуб-каналі. У нас багато що вийшло. Звісно, ми не ПВО, але допомагаємо. І коли повінь на росії почалася, ми її збільшили. Ми не провокували з самого початку, але потім підштовхнули, підсилили потік.

– Ну це ж ви знову згенерували?

– Звичайно. Вважаю, що маю на це право. Я знав, коли почнеться війна. Усіх про це попереджав. Було бачення, з якого боку піде ворог. У мене був будинок біля Гостомеля. За тиждень до війни я побачив, як наш будинок руйнується, орендував квартиру у Львові, і щойно почалося повномасштабне вторгнення, перевіз туди родину.

Усіх про це попереджав. Але… Як не крути – воля і доля.

– Як поводяться учасники гри?

– Діляться на дві групи: захисники і ті, хто атакує. Але всі об’єднані єдиною метою. Захисники активізуються, коли ми щось захищаємо, атакуючі – коли, наприклад, потрібна атака на путіна, або на якихось конкретних воєначальників, або інфраструктуру якусь… Або закликаємо природні стихії, щоб вони нам допомагали. Ці дії непрості, тому що може бути зворотна дія.

І захищаємо. Я, наприклад, знаю, що буде масований ракетний удар по Україні. Зібралися й три дні працювали на те, щоб убезпечити наші міста. У підсумку все нормально. Це не значить, що ми – герої. Усе роблять наші хлопці з ППО. Але ми трошки допомогли.

– Якась магія…

– І вона також. Україна вважається магічною землею, у нас багато сакральних речей, і всі вони працюють. Нещодавно я записав відео про паранормальний фактор війни. Наскільки ці речі впливають на хід війни. Росіяни вигадали гібридний компонент війни – з провокаторами, інформаційно-психологічними складовими. А Україна привнесла містичний фактор: заклинання, екстрасенси, тарологи, прокльони. Як приклад – «Буде тобі, враже, так, як відьма скаже». Або «конотопська відьма». Путін також шаманів залучає, але у них це не працює, бо Україна енергетично сильніша.

– До вас будь-хто може приєднатися? Не боїтеся, що хтось буде хейтити або шкодити?

– Не боїмося. Бо, по-перше, коментарі закриті. Я за цим слідкую. Раніше були спроби опублікувати рекламу цілителів, попросити гроші на щось, запропонувати щось безглузде. Усе це я фільтрую, і спільнота нормально сприймає. Два роки щодня все у нас за планом.

– Усе у вас серйозно, масштабно. Чому тоді ви назвали це грою?

– Тому що це гра. Усі наші учасники отримують шанс за допомогою цієї гри навчитися обирати між волею і долею в своєму особистому житті. У цьому колективному полі можна вирішувати свої питання по здоров’ю, роботі, стосункам, грошам. Я підказую, в який саме день це можна зробити.

А взагалі все наше життя – гра, але між волею і долею.

– І як вас репрезентувати?

– Політтехнолог, воєнний експерт, воєнний психолог, реконструктор українських козацьких традицій і практик.