English builds regions. В Україні запускають безкоштовні курси англійської для переселенців

Освітньо-культурна та волонтерська мережа Гончаренко центр спільно з Державною службою зайнятості запускають безкоштовні курси англійської мови для вимушених переселенців у 8 містах України. Це пілотна частина проєкту, в майбутньому спільні курси планують розширити на всі регіони країни та запустити в онлайн-форматі.

За словами організаторів, цей проєкт спрямований саме на вимушених переселенців, оскільки знання іноземних мов здатне суттєво посилити позиції кандидатів на ринку праці.

На пілотному етапі курси англійської для переселенців стартують у вісьмох містах України: Тернополі, Дніпрі, Івано-Франківську, Рівному, Києві, Миргороді, Кропивницькому та Одесі. У подальшому проєкт планують масштабувати на всі регіони, де функціонує мережа Гончаренко центрів, а також запустити в онлайн-форматі.

«Для нас важливо надати безперешкодний доступ до якісної освіти всім українцям, а особливо — українцям, які найбільше потребують допомоги. І якщо ці курси допоможуть вимушеним переселенцям почуватися більш впевнено на співбесіді чи розглядати вакансії, в яких знання іноземних мов є обов’язковим, — немає ані краплі сумнівів, що це проєкт важливий і актуальний», — зазначають організатори.

До участі в проєкті запрошують українців з числа ВПО, які мають мінімальні знання англійської або ж не володіють мовою взагалі. Упродовж навчання всі учасники зможуть досягти рівня А2, на якому людина здатна розуміти усну й письмову мови та підтримувати комунікацію з колегами.

«Фактично це впевнений фундамент, маючи який людина може продовжити навчання для переходу на В1 із репетитором чи в мовній школі, або ж перейти до самостійного вивчення мови. Зробити це з нуля самому практично нереально, а ось із А2 — більш ніж можливо. Крім того, цього рівня знань абсолютно достатньо, аби вести ділове листування чи спілкуватися наживо», — додають в освітній мережі.

Аби долучитися до освітнього курсу, достатньо заповнити форму за цим посиланням, вибравши ваше місто. Також організатори передбачили можливість запису на майбутнє: для навчання в онлайн-форматі або в інших містах, де працюють Гончаренко центри.