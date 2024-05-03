Виплата пенсії для впо після 31 березня 2024 року продовжується, якщо…

Для довідки

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 837 від 08.08.2023), передбачає, що особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи (далі ‒ ВПО) до 24.02.2022 та які одержують пенсію через поточний рахунок в АТ “Ощадбанк”, мали пройти фізичну ідентифікацію для подальшого нарахування пенсійної виплати у квітні. Особам, які з тих чи інших причин не встигли пройти фізичну ідентифікацію, виплата пенсії призупинена.

Як поновити виплату пенсії?

“Виплата пенсій після 31 березня продовжується у разі проходження фізичної ідентифікації та здійснюється незалежно від виду пенсії та способу фізичної ідентифікації”, ‒ запевнила очільниця головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Наталія Сімонян.

Для поновлення виплати пенсії ви можете обрати один із способів проходження фізичної ідентифікації, який максимально зручний та доступний для вас, зокрема:

особисто звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України або до установ АТ “Ощадбанк”;

дистанційно ‒ авторизуватись в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ;

Важливо! Якщо особа тимчасово проживає за межами України, необхідно звернутись до закордонної дипломатичної установи України, яка засвідчить, що особа жива та видасть документ в установленому порядку.

Одним із способів ідентифікації також є одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання ВПО протягом останніх шести місяців шляхом інформаційного обміну між ПФУ та ДП “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики”.

Варто зазначити!

Після проходження ідентифікації пенсія буде виплачена за всі місяці, за які особа не отримувала її у зв’язку з непроходженням ідентифікації.