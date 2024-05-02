Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні

Захисники й захисниці, які повертаються в цивільне життя та

влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.

Які саме гарантії можуть отримати ветерани, зазначені у Законі України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Пільги у сфері зайнятості та працевлаштування для ветеранів:

* виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100%

середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;

* виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій

непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом

календарного року, а також допомоги по державному соціальному

страхуванню за весь період перебування в санаторії, з урахуванням

проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної

і додаткової відпусток;

* використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також

додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14

календарних днів на рік;

* у випадку скорочення працівників, ветерани мають переважне право на

залишення на роботі;

* позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до

підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Крім того, ветерани та ветеранки можуть скористатися ваучерами для

підтримання

конкурентоспроможності на ринку праці.

Зокрема, можуть пройти перепідготовку за робітничою професією,

підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі

ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю,

підготовку на наступному рівні освіти (крім третього

(освітньо-наукового/освітньо-т ворчого) рівня вищої освіти),

спеціалізації та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у

роботодавця. Надання цих послуг координує Державний центр зайнятості.

“Працевлаштування ветеранів — одне із основних завдань ветеранської

політики. Отримання травм під час служби, довгий період поза професією,

а також особистісне відчуття ветеранів, що їхній військовий досвід

нерелевантний для цивільної кар’єри й не цінується роботодавцями — є

перешкодами для працевлаштування. У зв’язку з цим, 16,6% опитаних

захисників і захисниць заявили, що не повернуться на стару роботу, ще

32% вагаються й 51% планують повертатися на попередню роботу”, — каже

Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки

Українського ветеранського фонду.

Щоб ветерани й ветеранки, повертаючись до цивільного життя, стикалися з

якомога меншою кількістю перешкод при працевлаштуванні, Український

ветеранський фонд разом із партнерами реалізує проєкти, спрямовані на

здобуття захисниками й захисницями нових професійних навичок або ж на

підсилення наявних компетенцій. Крім того, зараз, завдячуючи підтримці

Міжнародного фонду “Відродження”, ми маємо змогу працювати над розробкою

практичних інструментів з пошуку роботи для ветеранів і ветеранок.