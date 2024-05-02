Як учасникам бойових дій та членам їхніх родин отримати пільги на комунальні послуги? Пояснюють експерти

Близько мільйона захисників та захисниць України нині мають статус учасника бойових дій. За законодавством їм гарантують низку пільг, як-от право на безоплатний проїзд в громадському транспорті чи безкоштовне користування певними медичними послугами. Про те, які пільги на оплату комунальних послуг мають захисники та члени їхніх родин, та як їх отримати, пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає, що учасники бойових дій мають право на такі пільги на оплату комунальних послуг:

75% знижки на оплату за користування житлом в межах норм, які передбачені чинним законодавством — це 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та має право на знижку плати, та додаткові 10,5 квадратних метрів на сім’ю;

75% знижки на оплату за користування комунальними послугами, зокрема газо- та електропостачання та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

75% знижки на оплату вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Хто може претендувати на отримання пільги?

Пільги на комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними. До членів сім’ї пільговика належать дружина (або, відповідно, чоловік), їхні неповнолітні діти, їхні неодружені повнолітні діти за умови, що вони є особами з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї групи, або особи з інвалідністю 1-групи.

«Також право на отримання пільги мають непрацездатні батьки та ті люди, які знаходяться під опікою або піклуванням учасника бойових дій, який має право на пільги і проживає разом з цією людиною. Для отримання пільги їм потрібно надати документи, які підтверджують родинні звʼязки, та довідку про отримання статусу учасника бойових дій», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як оформити пільги?

Захисники, які отримали посвідчення «учасника бойових дій», та бажають оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, мають звернутися до органу Пенсійного фонду України. Для отримання пільги їм потрібно подати:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

паспорт;

ІПН;

документи, що підтверджують право на пільги.

Заяву до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги слід подавати, звернувшись до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України або через Портал ПФУ за цим посиланням.

Також заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадовими особами центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до органу Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дати надходження.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.