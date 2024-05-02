Святкуємо великодні свята безпечно

В Україніцього року Великденьвідзначатимуть 5 травня. У мирний час велика кількість людей у різнихрегіонахУкраїни часто відвідуваланічнібогослужіння, а такожсвяткувалаВеликдень з найближчими.

Воєнний стан, запроваджений в Україні 24 лютого 2022 року, у зв’язку з повномасштабнимвторгненнямросії, зумовивбагатообмежень у повсякденномужитті кожного. Зокрема, цестосується і відзначеннярелігійних свят.

ОфіційноПравославнаЦеркваУкраїни дозволила встановлювати початок і кінецьбогослужінь на Великдень так, щоб вони не збігалисяіз часом комендантськоїгодини. ЦерішеннябулозатвердженеПостановою Священного Синоду ПЦУ (№ 23 від 7 березня 2022 року).

Комендантська година в кожній області встановлюється по-різному і на Великодні свята вона не скасовується! На Кіровоградщині комендантську годину не змінюватимуть, тобто вона триватиме з 23.00 до 05.00. Пересування вулицею в час дії комендантської години заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.

Місцеві церкви самостійноможутьрегулювати час проведенняслужіннявідповідно до ситуації в регіоні.

Українська Греко-КатолицькаЦерква на своємусайтівиклаларозкладбогослужінь, а такожпрямихтрансляційдля тих, хто не маєможливості у цей час відвідати храм.

Церкви, навітьувоєнний час, часто залишаютьсявідкритими для вірян. Проте не вартозабуватипро заходибезпеки, особливо тепер, коли кожна область в Україні є незахищеноювідпрямихбомбардувань ворога та є постійназагрозаавіаударів. Тож, якщо у вас є такаможливість, кращеприєднуйтеся до службидистанційно.

Якщовиплануєтевідвідатибогослужіння на Великдень, обов’язковопам’ятайте:

Завчасноперевіртенаявністьукриттябіля церкви, або ж уточнюйте, чивоно є у самому храмі, щобви могли сховатися у разіповідомлення про загрозуавіаударучиракетної атаки.

Не ігноруйте сирени! В жодномуразі не сприймайтеоголошення про повітрянутривогу як щосьзвичне, аджевиніколи не можете прорахувати, чиперебуваєте у безпечномумісці. Почули сирену? Негайнойдіть в укриттяабокористуйтеся правилом двохстін, не забувайтевідходитивідвікон.

Будьте уважними до старших рідних. Якщо вони плануютьпіти на богослужіння, упевніться, щоце буде для них безпечно. Залишайтесяпоруч, щобдопомогтиїм за необхідності перейти в укриття.

Разом з тим:

готуючисвяткові страви, дотримуйтесь правил безпеки при експлуатації печей, газових та електричнихприладів;

під час освяченняпаскиподбайте про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену, або плетеного великодньогокошика;

зберігайтебезпечнувідстаньвідінших прихожан у церкві, щобвідвогнюсвічі не загорівсяїхнійодяг;

підв’язуйтеміцнохустину та збирайтеволосся, або на нього не потрапиввогоньвідсвічки при нахиліголови;

підсвічкоютримайте шматок цупкогопаперу, аби через гарячийвіскви не смикнули рукою та не впустили свічку на одяг;

не підпускайтемалолітніхдітей до відкритоговогню, навітьякщоце маленький вогоньсвічки;

повернувшись додому, запаленісвічкипоставте у вогнетривкіпідставкиподалівідлегкозаймистихпредметів.

Пам’ятайте, щови можете зробитинеобхідні кроки, щобуберегтисвоєжиття і життясвоїхблизьких. Не нехтуйтерекомендаціями, уважностежте за ситуацією.

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області