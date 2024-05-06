Щедрі пасхальні донати

Олександрійські школи і садочки задонатили понад 165 000 гривень під час Великодніх заходів на підтримку Збройних сил України.

Усі школи і садочки активно долучилися до благодійної акції. Педагоги, учні, дошкільнята, їхні батьки готували смаколики, проводили Великодні ярмарки, лотереї, грали в квести і розігрували призи, збирали і відправляли адресні посилки захисникам, донатили кошти у волонтерські скриньки.

Зібрані кошти заклади спрямують на допомогу військовим підрозділам, де несуть службу олександрійські бійці.

Найбільшу суму – майже 64 000 гривень – зібрав колектив ліцею №17. Кошти передали Координаційному центру волонтерів Олександрії. Їх долучать до загальної суми на бойовий автомобіль.

А 2 травня в Олександрії закінчився Великодній ярмарок, під час якого жителі громади задонатили понад 26 000 гривень на підтримку ЗСУ. Усі кошти передали до Координаційного центру волонтерів Олександрії.

Протягом двох днів у Палаці урочистих подій найкращі майстрині міста продавали авторські пасочки, випічку, солодощі та великодній декор. Тут же проходили цікаві майстер-класи та уроки писанкарства для дітей та дорослих.

Фотографині Вікторія Криниця та Аліна Фролова за донат на підтримку військових робили професійні світлини для всіх охочих.

Координаційний центр волонтерів Олександрії також пропонував пасхальну продукцію. Свою випічку для цього йому надали місцеві підприємства: мережа магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок», ПП «Славяночка», ПНВП «Уран», ФОП Вялих, ПП «Еклер».

Безкоштовні послуги перукаря, швачки, прачки, медсестри з лікувальної фізкультури отримали підопічні Територіального центру міста Олександрії 3 травня в рамках Дня відкритих дверей з нагоди Великодня.

Також люди мали можливість на базі закладу виміряти тиск і вагу, відвідати бібліотеку, тренажерний зал, кімнату духовності та взяти необхідний одяг чи взуття з пункту прийому.