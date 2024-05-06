50 лотів за майже 210 тисяч

Минулого тижня в обласному Музеї мистецтв відбувся черговий Великодній благодійний аукціон. У розіграшу лотів взяли участь кілька десятків зацікавлених містян.

Стартова ціна виставлених на аукціон лотів коливалась від 300 до 80000 гривень. Серед пропонованих речей були картини, предмети декору, сумки, прикраси ручної роботи, поштові марки і навіть раритет боністики – 50 карбованців петлюрівської доби. З 71 лота живий інтерес у гравців викликали лише 50. Стартову ціну визначали автори виробів. Найдорожчим лотом – від 80 тисяч гривень – стала картина відомого художника Федора Лагна «Натюрморт з головами споглядачів», створена за мотивами роману Франца Кафки «Процес». В результаті торгів було зібрано 209900 гривень. Непродані лоти реалізовуватимуть на сайті Музея мистецтв, тому з часом сума має збільшитися.

Традиційно збір був присвячений потребам обласної дитячої лікарні. Як зазначила директорка міжнародного благодійного фонду «Янгол життя» Ольга Присяжнюк, гроші, зібрані під час аукціону, підуть на закупівлю інструментів багаторазового використання. «Цей інструментарій необхідний для нейрохірургічних втручань, щоб дітки, які потребують таких операцій, могли отримувати допомогу вчасно і якісно тут, на місці, а не потрібно було їх транспортувати до більших медичних центрів», – сказала вона зокрема.