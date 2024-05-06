Храм святої рівноапостольної княгині Ольги, підпорядкований ПЦУ і розташований на вулиці Руслана Слободянюка у Кропивницькому, не вражає розкішшю. Ні тобі золотоверхих куполів, ні кованої огорожі, ні дорогої тротуарної плитки.

Важко сказати, що в цій непримітній будівлі, облицьованій радянською незугарною плиткою, було раніше – автомайстерня чи склад склотари. Збиває з пантелику така деталь: частину підлоги покладено не горизонтально, а під кутом градусів з 15.

Й атмосфера у храмі святої Ольги – не така, як у великих культових спорудах. Тут почуваєшся вільно й невимушено. Діє самообслуговування: сам поклав гроші на купку купюр, сам взяв свічку і решту. Персоналу – негусто: тільки настоятель отець Феоктист (Майстренко) з помічником. Сюди переважно ходять мешканці сусідніх балашівських кварталів. А якщо й приїздять, то не на «Майбахах».

Так було й на Великдень. Коли біля храму накопичувалося людей з двадцять, батюшка виходив до них і окроплював їхні паски водою з пластмасового відра, купленого, очевидно, в «Аврорі». «Христос Воскрес!» – казав. «Воістину Воскрес!» – відповідали ми.