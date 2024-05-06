Сторінки історії, які надихають на творчість

Днями у Кіровоградському обласному Центрі народної творчості для колишніх працівників відбулась презентація історичного допису «ОЦНТ: сторінки історії». Над ним тривалий час працювали завідувач видавничого відділу Ірина Солуянова та весь колектив Центру творчості.

У виданні мовою архівних документів, фотоматеріалів та спогадів розповідається про творче життя установи та розвиток аматорського мистецтва протягом 85 років.

Цей допис присвячується усім, хто у різні роки працював у Кіровоградському обласному Центрі народної творчості й працює нині.

За словами виконуючої обов’язки директора Олени Могилки, ідея створити історію установи виникла ще 2020 року. «Спочатку ми були зацікавлені історичними фактами щодо нашої будівлі. Потім прагнули узнати, чим жив Будинок творчості у минулі роки, які заходи проводив, а головне – що за люди тут працювали, – наголосила вона. – У цьому виданні зібрані не тільки архівні матеріали, які мовою історії та друкованих видань минулих років розповідають про життя тодішнього обласного Будинку народної творчості. Найважливішим вважаємо спогади тих, хто робив цю історію. Більшість опитуваних жива. Ми встигли… Вдячні за порозуміння колишнім працівникам: Євгену Васильовичу Боричевському, Любові Миколаївні Смоляк, Тетяні Пилипівні Шпиль, Івану Васильовичу Жосану. Вдячні усьому сьогоднішньому колективу за матеріали, присвячені історії наших культурно-мистецьких заходів, за розповіді щодо роботи відділів. Особлива подяка Людмилі Василівні Подлєсній, яка більше 30 років віддала улюбленій справі, стала для багатьох прикладом старанності, відповідальності й людяності.

Ми не змогли викласти історію обласного Центру народної творчості у хронологічному порядку з багатьох причин. Одна з них – відсутність матеріалів. Тому наш допис складається з окремих історичних сторінок та спогадів. На жаль, дані про всіх працівників установи у нас відсутні. Ми використовували архівні матеріали та накази з особового складу, починаючи з 1944 року. Намагалися згадати всіх. Є й такі, що працювали усього деякий час. Але ми вирішили згадати і про них. Адже вони дихали повітрям творчості у цих стінах».

Узявши в руки цей матеріал, гортаючи його сторінки, вдивляючись у старі фотографії, відчуваєш, що життя продовжується. І для тих, хто нині веде роботу в обласному Центрі народної творчості, ця книга додасть можливості досягти успіху і професіоналізму, надавати поради і почувати себе творчими людьми.

На презентації були присутні ветерани, люди, які «дихали повітрям творчості у цих стінах». Це Тетяна Шпиль (директор обласного Будинку народної творчості),

Борис Дученко (заступник директора), Любов Смоляк (завідувач відділу клубної роботи), Людмила Вергуненко (методист, а з часом завідувач відділу народної творчості, заступник директора), Іван Жосан (методист, який довгий час опікувався хореографічним та театральним жанрами), Мирослава Верко (методист з музичного жанру), Наталія Шепелєва – людина, яка все життя присвятила Центру творчості, працюючи секретаркою.

Справжнім сюрпризом для присутніх на презентації стали виступи заслужених артисток України Валентини Литвиненко та Вікторії Майстренко, солістів Компаніївського Центру культури та дозвілля Віктора та Влада Найд, переможця міжнародних конкурсів баяністів-акордеоністів Олександра Пилипенка та керівника аматорського фольклорного колективу «Гердан» Єлизавети Лакатош з Палацу культури «Олександрійський театр», солістів зразкового аматорського хореографічного колективу «Зодіак» Олександрівського Центру культури і дозвілля.

Офіційна презентація історичного допису планується під час проведення урочистостей з нагоди 85-річчя Кіровоградського обласного Центру народної творчості.

Руслан Трипільський.