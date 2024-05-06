Процедури від Дрозда

Минулого тижня в обласний театр імені Кропивницького приходив В’ячеслав Вандрашек, представлявся керівником, хотів провести нараду. Не впустила охорона.

29 квітня 2024 року суддя Ленінського районного суду Лілія Іванова завершила розбиратися у справі за позовом В’ячеслава Вандрашека до обласної ради та комунального закладу «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького». Іменем України суддя скасувала як протиправне розпорядження голови обласної ради Юрія Дрозда за 25 вересня минулого року про звільнення В’ячеслава Вандрашека з посади керівника театру. Згідно з цим же рішенням, Вандрашека поновлено на посаді «заднім числом» – з 26 вересня 2023 року, за час вимушеного прогулу обласна рада має йому виплатити 113 394 гривні. У документі чорним по білому написано, що поновлення та виплата грошей (але не більше, ніж за місяць) мають відбутися негайно.

Це рішення й показував Вандрашек, прийшовши в театр 30 квітня. Він був сповнений бажання зустрітися з колективом, провести першу після тривалої розлуки нараду. Проте охоронці театру не впустили поновленого начальника через турнікет, пославшись на те, що, мовляв, голова обласної ради не давав їм ніяких розпоряджень (он вони з ким узгоджують свої дії!). Вийшов до В’ячеслава Вандрашека і Євген Лавренчук, який з 22 березня нинішнього року виконує обов’язки керівника театру (у зв’язку з відстороненням від цієї посади Сергія Корнієнка, підозрюваного в хабарництві). В.о. культурно вислухав новопоновленого, але кабінетом не поступився, оскільки, як і охоронці, не має відповідної інструкції від голови облради. Вандрашек викликав поліцію. Поліцейські порадили звернутися у Державну виконавчу службу. Тріумфального, за підтримки поліції, входження в директорський кабінет не сталося.

Апарат обласної ради відреагував на поновлення Вандрашека, опублікувавши дивне роз’яснення. Ні, апарат не відмовляється виконувати рішення суду. Він обіцяє зробити це «з дотриманням процедури та у спосіб, які передбачені чинним законодавством». Які саме процедури маються на увазі і на скільки днів (місяців, років) вони затягнуться, не зрозуміло. Натяк на те, що це триватиме довго, міститься в обіцянці оскаржити рішення Ленінського райсуду в Апеляційному суді.

До речі, це не єдине судове провадження, ініційоване Вандрашеком після того, як Юрій Дрозд звільнив його з посади директора театру – їх декілька. Претензії Вандрашека до обласної ради й Дрозда визнавалися як справедливими, так і необгрунтованими.

Віктор Іваненко, «УЦ».