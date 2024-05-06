Поліція відібрала екскаватор

У здирництві підозрюють керівника вільшанського підрозділу Голованівського районного відділу поліції.

8 квітня нинішнього року його затримали працівники СБУ і вилучили 120 тисяч гривень, начебто неправомірно отриманих від земляка. Згідно із судовими ухвалами, ухваленими під час досудового слідства, затриманню передували такі події.

30 березня 2024 року поліцейські застукали у Вільшанці тамтешнього жителя на самовільному копанні чи то ями, чи то рову і, не склавши ніяких документів, відібрали у нього екскаватор. Наступного дня з власником машини зустрівся начальник вільшанського сектору поліції. Капітан зажадав 240 тисяч гривень за повернення екскаватора. Ще й поставив умову: гроші мають бути до 4 квітня. Другого числа власник екскаватора звернувся в СБУ, де отримав настанови про те, як діяти надалі. 4 квітня власник екскаватора привіз поліцейському 70 тисяч гривень і сказав, що це – все, що міг зібрати. Правоохоронець розсердився, але гроші взяв і наказав розрахуватися до восьмого числа. 8 квітня власник екскаватора приніс ще 50 тисяч. І одразу нагодилися працівники СБУ.

Зарано називати поліцейського злочинцем, адже слідство ще триває. Кіровський районний суд Кропивницького задовольнив подання слідчого ДБР про взяття фігуранта під варту на два місяці, давши йому можливість вийти на волю за умови внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень.

В текстах судових ухвал, доступних для загального користування, не називаються прізвища персонажів. Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, начальником вільшанського сектору поліції працює Володимир Вільчинський. 2023 року він отримав зарплату в розмірі 525183 гривні.

Віктор Іваненко, «УЦ».