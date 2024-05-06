Військовозобов’язаних – на експорт

З Болгарії в Україну екстрадували Армена Давтяна, підозрюваного в організації злочинної групи, яка займалася переправленням за кордон військовозобов’язаних громадян. В СБУ і Офісі генерального прокурора України стверджують, що серед клієнтів Давтяна & Со були чоловіки з Кіровоградщини.

На сайті МВС України ще є інформація про 36-річного Армена Аракеловича Давтяна як про особу, яка переховується від органів досудового розслідування. Дату його зникнення вказано таку: 9 грудня 2022 року.

Тобто шукали Давтяна більше року і таки знайшли, в Болгарії. Згідно з повідомленнями СБУ та Офісу генерального прокурора, Армен Аракелович, ще проживаючи в Запорізькій області, створив міжрегіональну організацію, яка сприяла переправленню за кордон військовозобов’язаних, зокрема продавала їм фальшиві довідки про непридатність до захисту батьківщини. Липові довідки виготовлялися високої якості, ціна на послуги була відповідною – від 2500 до 8000 доларів, стверджують правоохоронці. Виявлено близько сорока випадків незаконного експорту військовозобов’язаних цією групою. Також Давтяну & Со ставиться в провину сприяння клієнтам у виїзді на окуповану частину Запорізької області.

Шістьох учасників цієї групи уже віддано під суд. Ще одного розшукують.