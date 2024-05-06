Лайно на вентилятор

Що знають американці про Україну та українців? Це питання було неймовірно популярним років тридцять тому. З того часу багато чого змінилося: тисячі людей побачили обидві країни на власні очі, частина з них не скористалася зворотним квитком. Штати стали головним партнером нашої країни в російсько-українській війні, а питання й досі залишається актуальним.

Нещодавно в США вийшли перші три серії фільму «Хто такий Зеленський». Подивитися його в Україні досить складно, але ми звернулися до давнього друга «УЦ», досвідченого телевізійника та аналітика, нашого земляка Сергія Мамаєва. Щоб довго не розписувати його творчу кар’єру, наведу цитату одного нашого колеги: «Сергій Мамаєв поганого не порекомендує».

– Сергію, ви працювали на провідних українських телеканалах, могли б і далі сидіти десь на Суспільному, отримувати грубу зарплатню, але пішли на вільні хліби. Чим ви зараз займаєтеся?

– За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення я закінчив роботу на черговому проєкті і, відповідно, взяв паузу на якийсь час. Вирішив відновити діяльність власного Ютуб-каналу, який майже рік не оновлював, саме через велике навантаження на основній роботі. У мене було відчуття, що україномовний сегмент активно зростає. А в Ютубі можна розкривати теми, які цікаві особисто мені. Така собі публіцистика і аналітика, а не новини. За кінець січня – лютий 2022 року я встиг випустити з десяток відео. Зокрема, до річниці промови путіна в Мюнхені у 2017 році, під час якої він фактично оголосив війну Заходу, але йому ніхто не повірив. А за тиждень до початку повномасштабної війни – відео з назвою «За півкроку до війни». Не буду себе виставляти провидцем: хоч я і очікував наступ росії, але в першу чергу – на Донбасі та, можливо, з Криму. Але точно не думав, що буде удар на Київ, Харків, Суми, Миколаїв. Бо це було б божевіллям і у росіян не вистачало ресурсів на всі напрямки… В перші тижні Великої війни я робив відео з російськими полоненими. Ці відео викладали українські військові. А я за гроші таргетував їх на росію, бо вірив, що росіяни побачать правду про те, що відбувається в Україні, і вийдуть на вулиці. Я помилявся. Тому в травні 2022 року я з колегами вирішив робити прямі етери з експертами, аби роздавати їх регіональним телевізійним мовникам, – вони потребували інформації і продукту, бо власне виробництво у них майже зупинилося. Станом на зараз у нас 15 телевізійних каналів-партнерів у 10 регіонах. І ми й далі віддаємо свої продукти безкоштовно. Відверто кажучи, від початку перезапуску Ютуб-каналу «Спецпроєкти Сергія Мамаєва» я вважаю, що це і є наша місія, і не планую йти на роботу в «велике» телебачення.

– Отже, переходимо до теми нашої розмови: у Штатах вийшов серіал «Хто такий Володимир Зеленський». Ну, вийшов і вийшов – така собі подія. Я, до речі, зв’язався з кількома американцями, які дуже переймаються подіями в Україні, ніхто про цей фільм не чув, а тим більше не дивився. Чому серіал вас зацікавив?

– Тут важливий контекст. Деякі соцмережі у нас не є популярними, як, наприклад, колишній Твітер, теперішній X, який належить Ілону Маску. Хоча він надзвичайно популярний в США. А ще є мережа Truth in Media – її створив Дональд Трамп, там багато його прихильників – а це мільйони американців. Але якщо ви спробуєте там зареєструватися – у вас нічого не вийде. Бо застосунок недоступний в нашій країні. Та навіть якщо ви і отримаєте доступ до застосунку – для реєстрації потрібен американський номер. Але якщо ми чогось не бачимо, це не значить, що його не існує. Думаю, ми всі уважно слідкували та навіть вболівали за те, щоб США прийняли рішення про відновлення допомоги Україні. І добре пам’ятаємо, що Трамп з осені минулого року був активним противником прийняття такої допомоги. Тож у мене особисто було питання – чому? Що думає 45-й президент США, який має непогані шанси бути обраним ще й 47-м президентом?

Про вихід трампістського серіалу про Україну та Зеленського я дізнався з інтерв’ю професора Ніни Хрущової – правнучки радянського генсека, яка постійно мешкає в США. Мені стало цікаво, але ані назви циклу, ані назви платформи в інтерв’ю не було. Я витратив кілька годин, аби його знайти. Подивився – і був шокований. І тоді ми прийняли рішення, що маємо перекладати серії на українську й робити розбір кожної, аби українці знали, як бачить світ Дональд Трамп і що розповідають його прихильникам.

– Звичайно, краще самому побачити Карузо, ніж слухати його у виконанні Рабіновича, але все ж таки розкажіть про зміст фільму. Хто виступає в ролі дійових осіб та виконавців?

– Станом на зараз вийшло тільки три серії. Цікаво те, що серії виходитимуть щодватижні, і, відповідно, остання буде оприлюднена напередодні дня голосування в США восени цього року. Назва серіалу – «Хто такий Зеленський» або «Зеленський без маски». Американському глядачу розповідають про Україну, поки що – з часів Януковича. Про те, як Зеленський прийшов до влади. Про повну заборону російської мови в Україні, бо Зеленський після обрання президентом став неонацистом. Про заборону православної церкви (автори мають на увазі УПЦ МП, але не пояснюють, що це не єдина православна церква, і ані слова про Томос і ПЦУ), про неонацистський батальйон «Азов» (який вже давно – полк і є підрозділом НГУ, який героїчно захищав Маріуполь). Про те, що Зеленський – несамостійна фігура і їм керують чи то американський уряд разом з лобі виробників зброї в США, але чому нам півроку не поставляли зброю? Чи то українські олігархи на чолі з Коломойським. Тоді чому Коломойський в СІЗО? Особливо цікавими є автор та «експерти». Ведучий – Бен Свонн, працював на протрампістському каналі FoxNews. А потім – в американському підрозділі відомої пропагандистської групи Раша Тудей. Бена Свона неодноразово ловили на розповсюдженні фейків, зокрема про коронавірус. Очевидно, звідти підтягнули й експертів. Наприклад, колишнього українського дипломата Андрія Теліженка. Ходив на проросійські канали Медведчука, де просував відповідні наративи. І намагався допомогти довести президенту Трампу ідею, що Зеленський співпрацює з демократами проти нього. Або, наприклад, Скот Рітер. Колишній американський військовослужбовець, колишній інспектор ООН з озброєнь в Іраку. Його як експерта регулярно використовують російські медіа і пабліки. Він не тільки підтримав російську агресію проти України, а й прогнозував «швидкий крах України» та «остаточну перемогу росії». Дуже любить путіна. А ще – неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах проти неповнолітніх. Був засуджений за незаконний контакт із неповнолітнім. Свою провину не визнав. Відсидів 2,5 роки і вийшов умовно-достроково. Справжній путінський експерт, нічого не скажеш.

– Якою є мета створення цього серіалу, хто його замовник, які меседжі хочуть донести автори до глядача?

– Оскільки серіал вийшов саме на трампістській платформі Truth in Media (іронічно, що це перекладається як Правда в медіа) та на платформі Ілона Маска під назвою «Х» (Маск теж є прихильником Трампа), Дональд Трамп, підозрюю, щонайменше в курсі про цей серіал. Цікаво, що хоча у Truth in Media є свій Ютуб-канал, туди серіал не викладають. І взагалі, цей канал має трохи більше 800 підписників і не оновлювався 5 місяців, тоді як на платформі «Х» – 84 тис. підписників. Мета – очевидна: налаштувати прихильників Трампа проти президента Байдена через дискредитацію його політики щодо України та Зеленського. Зважаючи на ведучого, «експертів» та меседжі, певен ,за виробництвом стоять росіяни. Ще одна цікава деталь – викладається не тільки серія, а й так званий скрипт – сценарій фільму, який не завжди відповідає тому, що є в серії. І там більше фактологічних помилок, є епізоди, яких немає в серії. Наприклад, у другій серії говорять про те, що Зеленський під час виборчої кампанії кілька разів літав до Коломойського в Ізраїль (що правда), і стверджується, що Коломойський постійно проживає в Тель-Авіві. А це вже брехня, бо Коломойський зараз постійно знаходиться в Україні в СІЗО.

– Як правило, найбільший ефект у такого роду фільмах досягається при перемішуванні правди та брехні. Як би ви оцінили відсот­кове співвідношення цих двох компонентів?

– Так, вважається, що якісна пропаганда – це мікс, де 60% правди, а 40% брехні. У цьому серіалі, принаймні в серіях, які вийшли, правди відсотків 20-30. Автори з легкістю витягають факти з контексту. Наприклад, вони повідомляють, що Зеленський заборонив пісні російською навесні 2022 року. Але вони не кажуть, що на той час вже відбулося повномасштабне вторгнення росії в Україну. Вони заявляють, що росію спровокували на напад розширенням НАТО, і показують мапу, на якій Швеція і Фінляндія вже є членами НАТО, хоча ми з вами знаємо, що вступ цих країн відбувся вже ПІСЛЯ нападу росії на Україну, і як наслідок нападу, а не навпаки.

– Який момент серіалу вразив вас найбільше?

– Немає конкретного епізоду. Коли вперше дивишся серію, ти щиро дивуєшся, як так можна брехати! Але вже від початку відчуваєш сморід російської пропаганди. Меседжі і наративи нам давно відомі: неонацисти в Україні, Зеленський керується з Вашингтону і т.д. Потім з’являється гнів і бажання щось зробити. Бо коли ти чуєш, що через війну вже загинуло 400 тис. українців і 30 тис. росіян (абсолютно брехливі цифри) і в цьому винен президент України… А путін – ледь не миротворець… Головне питання – як можна вірити в брехню? І дуже не хочеться, щоб прихильники Трампа перетворилися в теперішніх росіян, які відкидають навіть очевидні речі, бо по телевізору сказали, що це – брехня.

– Фільм виходить якраз у проміжок часу між довгоочікуваним виділенням американським парламентом великого пакету допомоги Україні та стартом марафону з виборів президента США. Збіг? Не думаю.

– Я думаю, що автори цієї інформаційної спецоперації не очікували, що допомогу Україні все ж затвердять. Трамп – політичний флюгер без власної позиції. Відповідно, коли він відчув, що неприйняття законопроєкту про підтримку України б’є по його рейтингах, він зняв свою заборону. Мені цікаво, що робитимуть тепер автори серіалу. Бо намагання потопити Байдена і Зеленського разом в процесі виборів, а саме це мета серіалу – звинувачуючи Байдена, що той дозволив війну в Україні й ледь не підштовхував Зеленського до війни, – задача складна. Особливо в умовах, коли американці в більшості ЗА підтримку України. Ба більше – вони вважають Україну в трійці союзників в можливій світовій війні. Тож мені цікаво, чи зупинять автори виробництво серіалу? Хоча у мене відчуття, що деякі серії вони зараз нашвидкуруч перемонтовують.

– І наостанок. Роблячи свій «розбір польотів», чи не створюєте ви рекламу явно гнилому товару?

– За українську аудиторію я не переживаю. Я впевнений, що у будь-якого українця, чи є він прихильником Зеленського, Порошенка, Залужного, чи не підтримує жодного з політиків, цей серіал викликає ті самі відчуття: гидоти, несправедливості й бажання кричати на весь світ про цю брехню. Я не вважаю себе спеціалістом у дипломатії, але ми запитували у експертів на наших ефірах: як має діяти офіційний Київ? Вони вважають, що мають бути відповідні публічні й непублічні дії щодо авторів серіалу. Бо це – пряма російська пропаганда, якою намагаються впливати на вибори в США. Я впевнений, що про цей серіал варто говорити максимально публічно, аби, з одного боку, розуміти, в якому світі живе Трамп, з іншого – щоб українці, які проживають в США, а багато хто є громадянами Сполучених Штатів і є прихильниками Республіканської партії, зрозуміли, що саме американцям намагаються скормити. І чи потрібен у Білому домі президент, в медіа якого відверто брешуть про Україну.