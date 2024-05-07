Призначення житлової субсидії на неопалювальний період ‒ кому варто звернутись?

Головне управління нагадує, що 15 квітня завершився опалювальний період отримання житлової субсидії. З 01 травня 2024 року для більшості отримувачів житлова субсидія на неопалювальний період буде призначена автоматично. Звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно, якщо не змінились дані про майновий стан, склад домогосподарства та місце проживання. Та поряд з цим є певні категорії субсидіантів, яким варто звернутись за призначення житлової субсидії на неопалювальний період. Прийом документів розпочато.

Кому необхідно звернутись до органів Пенсійного фонду України?

У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують житлову субсидію за місцем свого тимчасового перебування.

У складі домогосподарства є особи, які орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги.

Кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві менша (більша), ніж кількість зареєстрованих осіб за цією адресою.

До складу домогосподарства належать особи, доходи яких менші за розмір мінімальної заробітної плати та / або які не сплачують ЄСВ.

Особа звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Крім того, на підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний період для тих осіб, яким було призначено житлову субсидію на опалювальний період у розмірі 0,00 грн.

Які документи потрібно надати?

До заяви про призначення (перерахунок) субсидії надається декларація про доходи й витрати осіб, які звернулися за призначенням допомоги та за потреби – копії офіційних документів, що засвідчують особливі обставини (довідка ВПО, договір оренди житла тощо).

Важливо!

Можна самостійно обрати спосіб подання заяви на призначення житлової субсидії:

особисто – до сервісних центрів Пенсійного фонду України, до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад, до ЦНАПів;

дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд”, портал “Дія” або поштою на адресу головного управління.

Інна МАКСИМЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області