Коли кривдять найближчі: як юристи можуть допомогти захиститися від домашнього насильства

Коли фізичної, моральної чи іншої шкоди систематично завдають найближчі люди — ймовірно, це ситуація домашнього насильства. Розповідаємо, які ознаки має домашнє насильство, яка відповідальність передбачена для кривдників та куди звертатися по допомогу.

Домашнє насильство може мати різні форми: розрізняють фізичне, психологічне, економічне та сексуальне насильство. Кривдником може бути не тільки один з подружжя, але й інші члени родини чи родичі – діти, онуки, батьки.

Від побутового конфлікту домашнє насильство відрізняється регулярністю, дії кривдника умисні і мають на меті завдати болю, контролювати тощо.

Ознаки домашнього насильства

Ймовірно, це домашнє насильство, якщо:

вас постійно критикують, звинувачують чи засуджують будь-які ваші дії, ображають, принижують, погрожують чи залякують, кривдник забороняє вам висловити власну думку, спілкуватися з іншими людьми, ваші слова перекручують, використовують ваші слабкості проти вас — це ознаки психологічного насильства.

вас систематично б’ють чи штовхають, погрожують убити, позбавляють їжі, сну, ліків, відпочинку, не дозволяють виходити на вулицю чи не пускають додому — це ознаки фізичного насильства.

забороняють витрачати ваші кошти чи користуватись вашим майном, погрожують, що заберуть, або забирають ваші кошти чи майно, контролюють, що і скільки ви їсте, купуєте тощо — це ознаки економічного насильства.

Кривдників можна притягнути до відповідальності

Людині, яка вчиняє домашнє насильство, залежно від ситуації загрожує від адміністративної до кримінальної відповідальності — від штрафу й громадських робіт до позбавлення волі.

Крім цього, існують додаткові заходи впливу:

терміновий заборонний припис: зобов’язує кривдника залишити ваше місце проживання та забороняє повертатися туди, а також в будь-який спосіб контактувати з вами. Цей припис виписує поліція, якщо здоров’ю чи життю постраждалої людини загрожує небезпека. Його термін дії — до 10 діб;

обмежувальний припис: забороняє перебувати в місці спільного проживання разом із вами та наближатися на визначену відстань до вашого місця проживання, навчання, роботи тощо, а також в будь-який спосіб контактувати та розшукувати тощо. Рішення про застосування зазначеного припису ухвалює суд, якщо йому нададуть для цього достатньо підстав і доказів. Строк дії — до 6 місяців і може бути продовжений ще на 6 місяців максимум.

Як отримати допомогу

Перше, що потрібно зробити, щоб притягнути кривдника до відповідальності – звернутися до поліції.

Далі варто звернутися до юристів системи безоплатної правничої допомоги для фахового супроводу — це безоплатно і гарантовано Законом України «Про безоплатну правничу допомогу».

Усі постраждалі від домашнього насильства мають право на послуги системи БПД, зокрема на:

консультацію юриста щодо ваших прав та як притягнути кривдника до відповідальності;

роз’яснення, які докази потрібні і як їх зібрати;

допомогу зі зверненням до суду про видачу обмежувального припису чи з інших питань для захисту від насильства, представництво інтересів у суді.

Усі способи отримати юридичну допомогу перелічені на сайті системи БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

Реальні історії, як допомагає система БПД

Зловживав алкоголем і знущався: сину заборонили наближатися до матері

Пані Світлана мешкає разом зі своїм дорослим сином у їхній спільній квартирі. Чоловік ніде не працює, живе коштом матері, яка має інвалідність і отримує пенсію.

Син тривалий час зловживає спиртними напоями і поводить себе з матір’ю агресивно: ображає, залякує, погрожує фізичною розправою. Пані Світлана неодноразово зверталася до поліції, після чого кривдника притягували до адміністративної відповідальності. Однак ні це, ні винесені чоловікові термінові заборонні приписи та навіть відкриття кримінального провадження за фактом домашнього насильства на чоловіка не вплинуло.

«Останнім часом син почав приводити додому невідомих мені нетверезих людей, які неадекватно себе поводять і дозволяють собі непристойно висловлюватися на мою адресу. Згодом син привів жити до нашої квартири невідому жінку з дитиною, яка також постійно знущається наді мною», – зазначає пані Світлана.

А оскільки жінка пересувається в кріслі колісному, то і фізично не може знайти собі прихисток від домашнього насильства з боку сина, адже обмежена в пересуванні й не може покинути місце свого проживання.

В один момент пані Світлана зрозуміла, що більше цього терпіти не може, тому звернулась по допомогу до системи БПД.

Вивчивши обставини справи, юрист склав заяву до суду про видачу обмежувального припису та як докази надав постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності, термінові заборонні приписи, довідку про інвалідність жінки.

Суд видав обмежувальний припис строком на 6 місяців, яким заборонив чоловіку перебувати в місці спільного проживання з пані Світланою та наближатися на відстань ближче ніж 300 м до її місця проживання, розшукувати та в будь-який спосіб контактувати з нею.

Доньці, яка тероризувала матір, видали обмежувальний припис

Буденне життя пані Ольги було сповнене нецензурною лайкою, погрозами фізичної розправи та постійними знущаннями з боку власної доньки. З цього приводу жінка неодноразово зверталася до поліції, як результат — кілька складених адміністративних протоколів, які не допомогли зупинити домашнє насильство у родині.

У відчаї вона звернулася до юристів системи БПД.

Зі слів жінки юристи дізналися, що її донька часто зловживає спиртними напоями, а потім, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, систематично вчиняє домашнє насильство. Вона не лише ображає і намагається залякати матір, а й часто б’є її та виганяє з власної квартири.

Жінка має інше житло і просила доньку переїхати туди і дати їй спокій. Однак донька не переїхала та продовжила знущатися.

Надавала правничу допомогу постраждалій від домашнього насильства заступниця начальника відділу надання безоплатної правової допомоги.

Вона з’ясувала обставини справи: три постанови про притягнення до адміністративної відповідальності доньки-кривдниці, які підтверджують факт вчинення систематичних знущань, не змінили життєву ситуацію пані Ольги.

Потому, узгодивши правову позицію з клієнткою, склала заяву до суду про видачу обмежувального припису, зібрала докази, зокрема витяг із реєстру територіальної громади, копію довідки об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, довідку сімейного лікаря, а згодом представляла інтереси клієнтки у суді.

Суд ухвалив рішення на користь пані Ольги та видав обмежувальний припис щодо доньки-кривдниці — вона має виселитися з помешкання матері.

Синові заборонили наближатися і спілкуватися з матір’ю через домашнє насильство

Галина мешкає з дорослим сином. Він часто зловживає спиртними напоями в стані алкогольного сп’яніння систематично вчиняє домашнє насильство: ображає, принижує, б’є її та вимагає гроші — це ознаки психологічного, фізичного та економічного насильства.

Галина неодноразово зверталася до поліції, але насильство тривало. У відчаї вона звернулася до бюро правової допомоги. Для представництва інтересів Галини у суді призначили адвокатку, яка співпрацює з системою БПД.

Вона поспілкувалась з клієнткою, зібрала докази по справі та звернулася до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника.

Суд розглянув матеріали справи та видав обмежувальний припис стосовно сина Галини строком на 6 місяців. Тепер чоловіку заборонено наближатися на відстань ближче ніж 50 м до місць проживання, роботи чи частого перебування матері, перебувати в місці їхнього проживання, переслідувати та в будь-який спосіб контактувати з нею.