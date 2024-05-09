«Батьківщина» вимагає скасувати закон про легалізацію грального бізнесу

Фракція «Батьківщина» одностайно підтримала в першому читанні законопроєкт щодо обмежень у діяльності онлайн-казино та вдосконалення заходів боротьби з ігровою залежністю. Втім, позиція партії щодо цього питання незмінна: закон про легалізацію грального бізнесу взагалі має бути скасований.

Юлія Тимошенко наголосила, що законопроєкт про онлайн-казино, який тепер розглядається в парламенті, став «відповіддю на проблеми загострення поширення ігрової залежності серед військових і серед звичайних людей».

«Ми будемо за цей закон голосувати. Але цього недостатньо. Треба просто скасувати закон про легалізацію грального бізнесу», – підсумувала лідерка «Батьківщини».