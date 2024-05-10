Надувний човен: який кращий та як вибрати

Надувний човен – це засіб для безпечного та комфортного плавання, сплавів, риболовлі та просто відпочинку на воді. Якісні надувні човни у широкому асортименті можна знайти у каталозі військторгу «Панцир». Постійним покупцям надаються гнучкі знижки та можливість заощадити завдяки акціям і програмі лояльності. Доставлення здійснюється у будь-який населений пункт України. Військторг «Панцир» прискіпливо вибирає постачальників і перевіряє якість виробів, тож ви будете неодмінно задоволені покупкою.

Надувний човен: який кращий?

Надувні човни можуть бути зроблені з гуми або з ПВХ. Одразу необхідно зауважити, що за можливості необхідно вибирати саме плавзасоби з ПВХ, адже вони мають такі переваги, як:

міцність;

надійність;

стійкість до впливу природних факторів;

здатність витримувати значні навантаження;

більшу вантажність;

стійкість до проколів;

хороші морехідні властивості.

В несезон за гумовими човнами необхідно грамотно доглядати: не лише добре просушити, але і покрити шаром тальку. Зберігання повинно здійснюватися лише при плюсових температурах. Якщо мова йде про засіб із ПВХ, то він не вимагає особливого догляду, необхідно лише почистити та просушити виріб.

Як вибрати надувний човен?

При виборі типу надувного човна (гребного або моторного) необхідно відштовхуватися від уподобань, потреб та умов використання.

Гребний плавзасіб використовується для плавання на невеликих водоймах з повільною течією. Це оптимальний вибір для всіх поціновувачів активного відпочинку, адже рух відбувається за допомогою веслування. Вартість гребних моделей прийнятна.

В умовах сильної течії краще вибрати гребний човен з навісним транцем (платформою для кріплення двигуна). Такі моделі використовують для активного відпочинку, мисливства, риболовлі.

Моторний човен чудово впорається із сильною течією, такий плавзасіб усуває необхідність веслування. Вартість моторного судна буде вищою за гребний, також човен з мотором вимагає певних навичок керування транспортом та дотримання техніки безпеки експлуатації.

Вибір довжини надувного човна залежатиме від потрібної пасажиромісткості та вантажності. Невелика модель завдовжки 1,5-2 м розрахована на 1-2 пасажирів, для компанії з 5-6 осіб краще придбати модель, довжина якої становить 3-4 м.

Підходити до вибору надувного плавзасобу необхідно свідомо, адже лише якісна модель забезпечує безпеку використання. Вигідно придбати такі вироби можна у військторзі «Панцир».