«Батьківщина» проти переходу з солідарної до накопичувальної пенсійної системи: це грабунок літніх людей

Фракція «Батьківщина» проти впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи на базі приватних пенсійних фондів та голосувала проти відповідного законопроєкту №9212, на ухвалення якого в першому читанні не вистачило голосів.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що перехід до накопичувальної пенсійної системи на базі приватних пенсійних фондів не розв’яже питання подолання дефіциту Пенсійного фонду, а просто пограбує літніх людей. Юлія Тимошенко упевнена, що законопроєктом пропонується створити «нову годівничку» для корупціонерів, адже приватні пенсійні фонди формуватимуться шляхом обов’язкових внесків як роботодавців, так і працюючих людей.