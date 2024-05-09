Як самостійно отримати статус УБД? Покрокова інструкція від військових юристів

Щодня сотні тисяч українських військових захищають наш спокій та наше «завтра» від російської навали. За бойові заслуги вони можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД): зробити це можуть самостійно як звільнені зі служби, так і чинні військовослужбовці. Як саме? Експерти Юридичного Гончаренко центру підготували покроковий план.

Отримати статус учасника бойових дій наразі можна декількома шляхами: подавши заяву в паперовій чи електронній формі. Так само це можуть зробити чинні військові та ті, хто вже звільнився з військової служби.

Алгоритм для чинних військовослужбовців

Чинні військовослужбовці можуть подати електронну заяву, використовуючи Портал Дія, або ж на адресу електронної пошти. Ця заява подається шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи на адресу zvernmou@post.mil.gov.ua.

Зокрема, через Портал Дія або напряму на адресу електронної пошти подаються:

Копії відповідних документів (у разі наявності) на ____ арк. в 1 прим (вказати кількість аркушів).

Згода на збір та обробку персональних даних на ___ арк. в 1 прим.

Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри в електронному вигляді у форматі JPG, JPEG. Зображення обличчя має заповнювати 65-70% фотокартки (для осіб, звільнених з військової служби, які отримуватимуть посвідчення учасника бойових дій у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, не додаються).

Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Крім цього, військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) з пакетом вищезгаданих документів до Комісії і надіслати його через поштове відділення національних операторів поштового зв’язку на адресу відповідної Комісії.

«При цьому важливо зауважити: така заява чи звернення слід подавати на адресу Комісії органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу», — додає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Якщо Ви не знаєте, якому органу військового управління підпорядкована Ваша військова частина, заява (звернення) надсилається не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована, або Міністерства оборони України. Зразок заповнення заяви (звернення) військовослужбовця Збройних Сил України (особи, звільненої з військової служби), його представника можна знайти за цим посиланням.

Алгоритм для ветеранів російсько-української війни

Звільнені з військової служби у Збройних Силах України можуть звертатися до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку). Разом із заявою їм потрібно подати згоду на збір та обробку персональних даних, дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері.

Після отримання заяви чи звернення представники ТЦК та СП самостійно, виключно через систему електронного документообігу, скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину. Далі військова частина готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України та надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії, яка й розглядає документи та ухвалює відповідне рішення.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.