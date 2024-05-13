Сам собі ВЛК

Співробітники СБУ в Кіровоградській області заблокували чергову схему ухилення від мобілізації та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Оперативники затримали ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я. Щоб отримати підробку, зловмисник «звертався» до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

Слідством встановлено, що тимчасово непрацюючий мешканець м. Кропивницького організував злочинну схему визнання військовозобов’язаних осіб тимчасово непридатними до військової служби з метою перетину ними державного кордону України.

За даними слідства, зловмисник запропонував місцевому мешканцю за 5000 доларів США зняти його з військового обліку шляхом встановлення йому діагнозу захворювання з переліку непридатних до військової служби.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди за довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з висновком про його зняття з обліку.

Наразі йому повідомлено про підозру ч. 3 ст. 332 КК України за та обрано запобіжний захід.

Викриття злочинної схеми проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією, за процесуального керівництва обласної прокуратури.