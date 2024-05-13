В своєму репертуарі

Недовго тривало досудове слідство у «справі Корнієнка», матеріали уже передано до суду.

13 березня нинішнього року працівники СБУ затримали Сергія Корнієнка, директора академічного музично-драматичного театру імені Кропивницького. Це сталося в ресторані одразу після того, як Сергій Вікторович узяв від іншого відвідувача гроші. Як повідомила прокуратура, він «вимагав неправомірну вигоду в розмірі 3500 доларів США за вирішення питання щодо працевлаштування чоловіка до очолюваного ним закладу». Поліція уточнила: керівник театру хотів допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації. 15 березня слідчий суддя Ленінського районного суду відсторонив Корнієнка від посади та постановив тримати його під вартою протягом двох місяців, але дав можливість вийти на волю – за умови внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень. «Мене підставили. Кажуть пpо злочинні наміpи, власну наживу. Це все непpавда. Я дуже довіpяв людям», – сказав на тому засіданні підозрюваний. Через кілька днів він вийшов з ізолятора. Досудове слідство завершилося швидко. Матеріали уже перебувають у Ленінському районному суді. 7 червня має відбутися засідання.

З 22 березня обов’язки керівника театру виконує Євген Лавренчук. Тим часом 29 квітня Ленінський районний суд поновив на посаді директора В’ячеслава Вандрашека, звільненого у вересні 2023 року. Сповнений бажання взятися до роботи, він приходив у театр. Не допустила охорона: мовляв, немає розпорядження голови обласної ради. Апарат ради відреагував на рішення суду загадковим повідомленням: «Виконання Кіровоградською обласною радою рішення про поновлення на посаді В’ячеслава Вандрашека буде здійснено з дотриманням процедури та у спосіб, які передбачені чинним законодавством. Разом із тим, наразі проголошені лише вступна та резолютивна частини рішення». Після того у Єдиному державному реєстрі судових рішень появився повний текст рішення про поновлення Вандрашека, але апарат ради досі не пояснив публічно, які процедури хоче застосувати.

І – найсвіжіша місцева театральна новина: актори Олексій Дорошев, Валентина Литвиненко, Вікторія Майстренко, Євгенія Канівець, Ігор Полєвой публічно виступили проти повернення В’ячеслава Вандрашека. Вони розкритикували його адміністративні методи як маніпуляторські.

До речі, Вандрашек, бажаючи повернутися на посаду керівника театру, ініціював кілька проваджень. Його претензії до обласної ради й Дрозда визнавалися як справедливими, так і необгрунтованими.