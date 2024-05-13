Під вигуки «Ганьба!»

Із квітня у Кіровоградському районному суді перебуває «справа Червінського». Весь цей час захисники обвинуваченого активно, але безуспішно боролися за його визволення. Їм допомагали прихильники Червінського, вигукуючи «Ганьба!».

Нагадаю, Роману Червінському інкримінують перевищення службових повноважень. Ідеться про те, що на початку великої війни він, тодішній виконувач обов’язків командира частини ССО, проводячи спецоперацію із заволодіння російським військовим літаком, нібито знехтував зауваженнями ГУР і СБУ, внаслідок чого план провалився, а ворогові стало відомо про розташування техніки й людей на аеродромі «Канатове». Слідчі пов’язали дії Червінського з ракетним обстрілом «Канатового», який стався удосвіта 23 липня 2022 року і під час якого загинув командир частини, сімнадцятьох військових поранено, знищено два літаки, зруйновано злітну смугу. Червінський вважає кримінальну справу висмоктаною з пальця, політично вмотивованою, намаганням президентського офісу помститися за правду (ще до великої війни на ток-шоу розповідав про ворожу агентуру, яка, за його інформацією, окопалася у владних органах, звинувачував ОП у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців», причетних до збиття Іл-76 у Луганську і Boeing 777 біля Донецька).

Справу за звинуваченням Червінського передано до Кіровоградського районного суду. 12 квітня суд в особі Ігоря Гершкула зробив першу спробу розглянути ці матеріали. Зала була переповнена прихильниками Романа Червінського, які приїхали й зі столиці. Але із 17 військових, які фігурують у справі потерпілими, з’явився лише один. Через це засідання відклали. Тим часом захисники Червінського поклопотали про колегіальний розгляд справи.17 квітня було сформовано колегію у складі Ігоря Гершкула, Ірини Бойко, Олександра Квітки. Наступного дня захисники заявили, що колегію утворено в «ручному режимі» (мовляв, 17 квітня суддя Ірина Бойко мала бути на навчанні, тому автоматизована система не включила б її до колегії). За словами адвокатів, це – злочин, про який вони уже поінформували ДБР. Були й інші клопотання від захисників. Наприклад, вимагали пам’ятки про права й обов’язки захисника. Висловлювали сумніви, що судова секретарка має право доступу до державної таємниці, що в суді є приміщення, де можна зберігати таку документацію. Прокурори називали ці клопотання зловживаннями процесуальними правами. Адже залишалося нерозглянутим їхнє, прокурорське, клопотання про продовження тримання Червінського під вартою. 19 квітня судове засідання не відбулося через часті повітряні тривоги. О 24 годині 19 квітня закінчувався термін запобіжного заходу, визначеного Червінському Шевченківським райсудом Києва. Але визволення не сталося. Як з’ясувалося через кілька днів, Кіровоградський районний суд 19 квітня без участі захисників пролонгував запобіжний захід, застосувавши норму про правосуддя в умовах воєнного стану. Захисники поскаржилися в Кропивницький апеляційний суд.

30 квітня біля Кропивницького апеляційного суду зібралося кілька десятків людей, які вимагали випустити Червінського на волю і кинути за грати тих, хто причетний до його кримінального переслідування. Вони зайшли і в залу суду. Протягом дня засідала судова колегія у складі Петра Ремеза, Ігоря Бондарчука та Віринеї Кабанової. Зокрема розглядалося адвокатське клопотання про відведення прокурора, суд відмовив у цьому. 8 травня засідання продовжилося, знову були прихильники Червінського. Адвокат Костянтин Глоба поклопотав про допит Віктора Ганущака, під керівниц­твом якого Червінський брав участь у спецоперації із захоплення ворожого літака. За словами захисника, Ганущак спростував би твердження слідства про те, що Червінський діяв без погодження Службою безпеки України. Колегія суддів відмовила і в цьому клопотанні, і одразу ж у залі пролунало «Ганьба!». Також захисники доводили, що рішення про продовження тримання Червінського під вартою ухвалене всупереч процесуальному закону. Але судова колегія відхилила їхні претензії. Червінський залишається під вартою. У неволі він – з квітня минулого року, коли почалося слідство.

24 травня Ігор Гершкул, Ірина Бойко та Олександр Квітка мають знову спробувати провести підготовче засідання у «справі Червінського». Того ж дня знову вирішуватиметься питання про запобіжний захід – це передбачено їхньою ж ухвалою за 19 квітня.