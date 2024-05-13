Ціна магістерської

Іноді правосуддя буває блискавичним. Наприклад, Анастасія Мельнік, кандидатка педагогічних наук з ЦДУ імені Винниченка, попалася на здирництві 5 березня нинішнього року, а 25 квітня Ленінський районний суд ухвалив вирок.

Швидкості процесу сприяло те, що фігурантка ще 28 березня уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Її й покладено в основу вироку.

Ось про що йдеться. Наприкінці 2023 року Анастасію Мельнік призначили доценткою кафедри теорії і методики фізичного виховання ЦДУ імені Винниченка та доручили керувати науковою роботою студента магістратури. На цьому Анастасія Олександрівна й вирішила нагріти руки – пообіцяла підопічному за 500 доларів влаштувати безпроблемний захист магістерської. Той погодився. 5 березня він зустрівся з науковою керівницею біля будівлі колишнього кінотеатру «Зоряний» і вручив їй гроші. І одразу ж нагодилися правоохоронці.

Поставши перед судом, Анастасія Мельник сказала, що уклала угоду з прокурором добровільно, не під тиском. Врахувавши її численні чесноти (має постійне місце проживання, працює, заміжня, мати двох дітей, майстриня спорту з художньої гімнастики), суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі грн.

Побажаймо ж її підопічному успішного захисту магістерської роботи!