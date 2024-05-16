Новий закон про мобілізацію: експерти розповіли про основні зміни, які чекають на військовозобов’язаних

З 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Він, серед іншого, зобов’язує військовозобов’язаних оновити облікові дані, а також передбачає низку нових обмежень за ухилення від військової служби. Які зміни чекають на українців та кого вони стосуються — пояснили експерти Юридичного Гончаренко центру.

Зміни щодо військового обліку

Згідно нового Закону, у період проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобовʼязані мати при собі військово-обліковий документ та предʼявляти його за вимогою представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцейського чи прикордонника.

Крім цього, ті громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобовʼязані протягом 60 днів з дня набрання чинності законом (тобто з 18 травня) уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти (за її наявності) та інші персональні дані. Зробити це можна як перебуваючи в Україні, так і закордоном.

У разі перебування на території України необхідно з’явитися у ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або оновити дані через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста (за наявності).

У разі перебування за кордоном дані можна оновити шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через е-кабінет.

Які зміни стосуються надання консульських послуг за кордоном?

З 18 травня задля отримання паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років слід звертатися у територіальні органи ДМС в Україні. Натомість пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонного дипломатичної установи України для організації їх видачі здійснюватися не буде.

«Винятки становлять особи з інвалідністю, або особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю 1 яи 2 групи і супроводжували її для виїзду за межі України. А також батьки, які виховують дитину з інвалідністю, або здійснюють догляд за повнолітньою особою з інвалідністю. Однак всі ці обставини мають підтверджуватися документами, оформленими в установленому законодавством порядку», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Натомість чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і не уточнять необхідні дані упродовж 60 днів, починаючи з 18 травня, не будуть надавати консульські послуги без наявності військово-облікових документів. Консульські дії вони зможуть здійснити одразу після оновлення персональних даних у строки, визначені Законом.

Які обмеження чекатимуть військовозобов’язаних через ухилення від військової служби?

Новий закон вводить поняття адміністративного приводу — це означає, що представники ТЦК матимуть право фізично доправити людину до центру комплектування.

Іще одним нововведенням є позбавлення права на керування транспортними засобами. Воно може накладатися на чоловіків віком від 18 до 60 років, які не з’являться в ТЦК за повісткою, відмовляються проходити медичний огляд чи уточнювати військово-облікові дані. У такому разі керівник центру комплектування може звертається до поліції з вимогою затримання такої людини та доставлення її до ТЦК.

У разі отримання письмової відповіді від поліції про те, що порушника не знайшли, керівник ТЦК упродовж 5 днів надсилає військовозобов’язаному вимогу на виконання обовʼязків — поштою в паперовій формі. Форма і зміст документа визначається Міністерством оборони України. Вимога вважатиметься врученою, навіть якщо людина не отримала її на руки. Відмітки в поштовому повідомленні про неможливість вручення документа за зазначеною в листі адресою достатньо, щоб ініціювати обмеження щодо «ухилянта».

«Чоловік матиме 10 днів, аби виконати цю вимогу. Якщо не виконує — ТЦК звертається до суду і просить тимчасово обмежити порушника в праві керування власним транспортом під час мобілізації — до виконання або відкликання вимоги. Суд може відмовити ТЦК в тому разі, коли позбавлення прав залишить людину без основного законного джерела доходу — тобто, якщо людина працює водієм. А також, якщо вона використовує транспортний засіб у звʼязку зі своєю інвалідністю чи інвалідністю особи, яку вона утримує», — додає Брюховецький.

За потреби отримати додаткові роз’яснення щодо своїх прав та обов’язків, українці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.