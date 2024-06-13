Як отримати безкоштовні засоби реабілітації в Україні

Механізм безоплатного забезпечення ветеранів, військовослужбовців, осіб

з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій

населення допоміжними засобами реабілітації визначений Порядком,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012

року №32

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Він забезпечує необхідними засобами реабілітації за рахунок коштів

державного бюджету, надаючи важливу підтримку ветеранам,

військовослужбовцям та їхнім сім’ям, які стикаються з численними

викликами в цей непростий час. Хто може отримати компенсацію — пояснює

Ярослав Хоменко, юрист Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

*Фінансування та компенсація*

Порядок передбачає, що засоби реабілітації виготовляються і постачаються

суб’єктами господарювання, внесеними Держлікслужбою

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до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів в обіг

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Особи, які бажають самостійно придбати засоби реабілітації відповідно до

медичних показань, можуть отримати компенсацію у межах, затверджених

Мінсоцполітики <https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=9bc52 36861&e=9cd21a3a00> граничних

цін.

*Хто може скористатися програмою?*

До осіб, які можуть скористатися цією програмою, належать:

*

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

*

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату;

*

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів

Національної поліції та інших осіб та їх соціальний захист”;

*

Жінки та дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної

залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;

*

Особи похилого віку;

*

Військовослужбовці;

*

Постраждалі від нещасних випадків на виробництві або професійних

захворювань;

*

Особи з інвалідністю з числа іноземців, осіб без громадянства, які

постійно проживають в Україні, та осіб, яких визнано біженцями чи

особами, які потребують додаткового захисту.

Особливо важливим є те, що цей порядок включає широке коло

військовослужбовців, які зазнали поранень або інших травм під час

виконання своїх обов’язків, зокрема резервістів,

військовозобов’язаних,добровол ьців Сил територіальної оборони,

військовослужбовців Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої

розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби та інших утворених

відповідно до законів військових формувань.

*Перелік допоміжних засобів реабілітації*

Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації включає широкий

перелік засобів, що призначені для задоволення різноманітних потреб осіб

з інвалідністю. Серед них:

*

Протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

*

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

*

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

*

Засоби для пересування;

*

Меблі та оснащення;

*

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Кожен з цих засобів призначений для покращення якості життя та сприяння

незалежності осіб з інвалідністю. Наприклад, протезно-ортопедичні вироби

дозволяють відновити або компенсувати втрату функцій кінцівок, а засоби

для орієнтування і спілкування допомагають людям з порушеннями зору та

слуху бути більш автономними і інтегрованими у суспільство.

*Як отримати допоміжні засоби реабілітації?*

Для отримання допоміжних засобів реабілітації необхідно пройти певну

процедуру. Першим кроком є визначення медичних показань для забезпечення

засобами реабілітації, що здійснюється медико-соціальною експертною

комісією, лікарсько-консультативною комісією або військово-лікарською

комісією залежно від категорії особи. На підставі висновків цих комісій

формується індивідуальна програма реабілітації, яка визначає необхідні

засоби реабілітації.

Наступним кроком є подання заяви про забезпечення засобом реабілітації

або виплату компенсації до органів соціального захисту населення, центру

надання адміністративних послуг або через електронний кабінет особи. До

заяви необхідно додати документи, що посвідчують особу, рішення ВЛК чи

висновок ЛКК (для учасників бойових дій), документ про присвоєння

реєстраційного номера облікової картки платника податків та інші

підтверджуючі документи.

Для військовослужбовців необхідно додатково подати копії довідок про

обставини травми, виданих командиром військової частини, та інших

документів, що підтверджують участь в антитерористичній операції або в

заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, захисту безпеки

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією

Російської Федерації проти України.

*Які можуть виникнути проблеми*

Однією з основних проблем є складність та тривалість процедури отримання

засобів реабілітації. Багато хто з користувачів скаржиться на

бюрократичні перепони та затримки у розгляді заяв.

Це призводить до того, що деякі люди змушені чекати місяцями або навіть

роками на отримання необхідних засобів реабілітації.

Також важливою є проблема якості допоміжних засобів реабілітації. Деякі

користувачі скаржаться на те, що отримані засоби не відповідають їхнім

потребам або мають низьку якість. Це може бути пов’язано з недостатнім

контролем за виробниками та постачальниками таких засобів.