Як прописати дитину без згоди батька або матері

Реєстрація місця проживання дитини потребує згоди обох батьків. Втім буває

так, що через погані стосунки, зокрема після розлучення, один з батьків не дає

потрібну згоду. Такі дії порушують права та потреби дитини.

Що робити в такій ситуації роз’яснюють юристи системи безоплатної правничої

допомоги.

Навіщо потрібна реєстрація місця проживання дитини

Реєстрація місця проживання дитини в Україні є обов’язковою. Без неї

неможливо отримати соціальну допомогу, медичні послуги, які забезпечує

держава, оформити дитину в садок, школу, а в майбутньому і отримати

паспорт.

В які строки має бути зареєстроване місце проживання дитини

Новонароджена дитина має бути зареєстрована протягом трьох місяців з дня її

народження. А у випадку зміни місця реєстрації, у батьків є один місяць після

зняття з попереднього місця проживання, щоб зареєструвати дитину за новою

адресою.

Як відбувається реєстрація місця проживання дитини

Зареєструвати дитину можна лише там, де прописані батьки. Якщо ж батьки

зареєстровані в різних місцях – при оформленні місця проживання дитини

потрібна письмова згода того з них, з ким дитина не проживатиме.

Якщо батьки зареєстровані не у власному помешканні, то згоди власника на

реєстрацію дитини разом з батьками не потрібно.

Зареєструвати місце проживання можна через:

● виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

● центр надання адміністративних послуг;

● єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з

використанням мобільного додатка Порталу Дія

Які документи потрібні:

● заява одного з батьків;

● паспорти батьків або документи, що посвідчують особу;

● свідоцтво про народження;

● квитанція про сплату адміністративного збору;

● письмова згода другого з батьків (у разі, якщо батьки зареєстровані за

різними адресами).

Що робити, якщо один з батьків не дає згоду

Якщо мати чи батько відмовляються надати згоду на реєстрацію місця

проживання дитини – розв’язати ситуацію можна лише у судовому порядку.

Тож потрібно:

● звернутися до ЦНАПу із заявою про реєстрацію місця проживання

дитини;

● отримати відмову у реєстрації місця проживання дитини;

● звернутися з позовом до суду.

Оскільки в цьому випадку порушуються права дитини, отримати допомогу зі

зверненням до суду можна безкоштовно.

Діти мають право безоплатну правничу допомогу, в тому числі зі зверненням до

суду (наприклад, складання заяви до суду, представництво інтересів у суді). На

підставі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу».

Допомога зі зверненням до суду дітям в цьому випадку надається через

законних представників — батьків, усиновлювачів, опікунів тощо.

Приклад допомоги

Не могла прописати дитину через відсутність згоди батька

Щоб зареєструвати місце проживання молодшого сина, Катерина звернулась

до ЦНАПу. Але отримала відмову, адже батько дитини не надав на це

письмової згоди. Юристка системи БПД підготувала та подала до суду заяву

про надання дозволу на реєстрацію місця проживання дитини без згоди батька.

Після подачі заяви до суду, батько дитини так на зв’язок і не вийшов. На

судове засідання також не з’явився. Суд задовольнив заяву та надав

відповідний дозвіл, що дозволить зареєструвати дитину за місцем реєстрації

матері.

Детальніше тут.

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/