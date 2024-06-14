Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко

Рішення влади підвищити тарифи на електроенергію не допоможе відновленню нашої енергосистеми та не припинить відключення світла. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина».

За її словами, для побутових потреб населення надається атомна електроенергія, а не електроенергія з теплових електростанцій, тому ніхто не має права включати в тарифи кошти на їхній ремонт. До того ж фінансування на це систематично надають наші західні партнери або державний бюджет. Лідерка «Батьківщини» пояснила, що для ремонту ТЕС є достатньо обладнання, і на це має піти не більше двох тижнів. Їх не запускають через недостатність систем протиповітряної оборони.

Крім того, за її підрахунками, максимальна чесна ціна електроенергії має складати 97 копійок за кіловат, а не 4 гривні 32 копійки, як є зараз після підвищення.