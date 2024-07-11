70 тисяч для військових. Хто зможе отримати доплату та як її оформити? Пояснюють експерти

Кабінет Міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовослужбовцям у розмірі 70 тисяч гривень. Її зможуть отримати військові, які виконують бойові задачі на лінії розмежування, на ТОТ або на російській території. Хто має право на виплату та коли її нараховуватимуть? Пояснили експерти Юридичного Гончаренко центру.

Додаткову винагороду у розмірі 70 тисяч гривень виплачуватимуть за кожні 30 днів, проведених захисником у гарячих точках. Це стосується людей, які виконують бойові завдання на лінії першого ешелону оборони або наступу, а також на території противника. Зокрема, між позиціями російських та українських військ чи на тимчасово окупованій території України.

«Ця сума — не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата тим, хто перебуває на «на нулі». На отримання винагороди матимуть право військовослухюовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центр Микола Брюховецький.

Які умови нарахування?

Виплату зможуть отримати ті, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом — зокрема виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно.

Крім цього, виплата буде доступна військовим, які виконують бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих росією територіях, а також на території ворога.

Які особливості виплати?

Ця виплата нараховуватиметься за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових завдань. Тобто доплата не прив’язана до конкретного місяця — її виплачуватимуть із настанням кожних нових 30 днів виконання завдань.

До кого звертатися для додаткових консультацій?

Для отримання роз’яснень щодо цих гарантій та оформлення статусу учасника бойових дій військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.