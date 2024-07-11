Освіта, допомога та фінансова підтримка. Добірка ініціатив та програм для українських переселенців

для переселенців від мережі Гончаренко центрів та Державної служби зайнятості. Наразі курси англійської проводять у вісьмох містах України: Тернополі, Дніпрі, Івано-Франківську, Рівному, Києві, Миргороді, Кропивницькому та Одесі. До участі в проєкті запрошують українців з числа ВПО, які мають мінімальні знання англійської або ж не володіють мовою взагалі. Упродовж навчання всі учасники зможуть досягти рівня А2, на якому людина здатна розуміти усну й письмову мови та підтримувати комунікацію з колегами.

Аби долучитися до освітнього курсу, достатньо заповнити форму

за цим посиланням

, вибравши ваше місто. Також організатори передбачили можливість запису на майбутнє: для навчання в онлайн-форматі або в інших містах, де працюють Гончаренко центри.