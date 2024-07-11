Освіта, допомога та фінансова підтримка. Добірка ініціатив та програм для українських переселенців

Освітні можливості, фінансова допомога та консультації юристів: добірка ініціатив та програм для вимушених переселенців
В Україні від початку повномасштабної війни близько 5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. Зібрали добірку ініціатив та програм, які допомагають вимушеним переселенцям. У ній — безоплатні освітні ініціативи, фінансові програми та юридичні консультації.
Освітні можливості для ВПО
- Відкриті простори для дітей з родин ВПО «Зростаємо разом». Громадська організація «Зрощуй Суспільство» запрошує дітей-переселенців віком 6-9 років на серію безкоштовних занять для соціалізації та адаптації. Три місяці, понад 1150 занять та 8 міст, де активісти працюватимуть із малечею та допомагатимуть зруйнувати всі психологічні й соціальні бар’єри. Програма втілюється в Києві, Житомирі, Хмельницькому, Кривому Розі, Рівному, Дніпрі, Черкасах та Тернополі. Зареєструвати дитину на курс або ж на будь-яке з занять можна за цим посиланням. Приєднатися до ініціативи можна будь-коли впродовж літа.
- Всеукраїнська онлайн автошкола дає можливість жінкам-ВПО, які перебувають у будь-якому місті на території України, безоплатно навчатися в автошколі та отримати посвідчення водія. Якщо хочете взяти участь у відборі, заповніть анкету.
- Молодь віком від 18 до 25 років може на основі довідки ВПО здобути безоплатну ІТ-освіту у Hebron IT Academy за напрямами: програмування, вебдизайн, тестування, мобільна розробка. Для цього потрібно подати заявку.
- Діти з ментальною інвалідністю та РАС із родин ВПО, які наразі проживають у Києві, можуть розраховувати на індивідуальні заняття з психологом, логопедом, корекційним педагогом. Для реєстрації потрібно звернутися телефоном до адміністратора благодійної організації «Академія розвитку, підтримки та соціальної адаптації дитини «КІДДОМ».
- Ваучери на навчання у закладах професійної освіти. Аби отримати ваучер на безкоштовне навчання, необхідно обрати спеціальність, професію та місце навчання, а згодом подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документи про освіту тощо).
- Програма для жінок “Зміст”. Проєкт працює у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. Учасницями програми можуть стати жінки з категорії ВПО віком від 21 року, чоловіки яких воюють та/або які втратили когось з рідних через війну. Серед категорій для навчання — управління проєктами, фінанси і бухгалтерський облік, лідерство, продажі, основи цифрової та інформаційної гігієни та комунікації. Щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити анкету за посиланням.
- Безоплатні офлайн-курси англійської мови для переселенців від мережі Гончаренко центрів та Державної служби зайнятості. Наразі курси англійської проводять у вісьмох містах України: Тернополі, Дніпрі, Івано-Франківську, Рівному, Києві, Миргороді, Кропивницькому та Одесі. До участі в проєкті запрошують українців з числа ВПО, які мають мінімальні знання англійської або ж не володіють мовою взагалі. Упродовж навчання всі учасники зможуть досягти рівня А2, на якому людина здатна розуміти усну й письмову мови та підтримувати комунікацію з колегами. Аби долучитися до освітнього курсу, достатньо заповнити форму за цим посиланням, вибравши ваше місто. Також організатори передбачили можливість запису на майбутнє: для навчання в онлайн-форматі або в інших містах, де працюють Гончаренко центри.
Грошова допомога для переселенців
Наразі внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу від держави, або від міжнародних організацій.
- Грошову допомогу від держави можуть отримати люди, які були змушені покинути домівки та переїхати до більш безпечних громад на території України та отримали статус і довідку ВПО. Щомісяця це 2000 грн для кожного дорослого та 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю. Кошти перераховують на картку єПідтримка, а витрачати їх можна без обмежень — розраховуватися за товари й послуги, знімати готівку або ж допомагати ЗСУ. Детальну інструкцію, як оформити грошову допомогу від держави, можна знайти за посиланням.
- Допомогу від міжнародних організацій можна отримати на платформі єДопомога або ж безпосередньо у спосіб, який визначає кожна організація — наприклад, на сайті, через форму чи за номером телефону. Там необхідно заповнити заявку, вказавши особисту інформацію. Наразі серед міжнародних організацій, які надають допомогу, є Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста України, Програма ЮНІСЕФ «Спільно», Агентство ООН у справах біженців UNHCR, Всесвітня продовольча програма ООН тощо. Зазвичай вони пропонують від 2200 до 2500 грн на людину щомісяця і виплачують допомогу до трьох місяців.
Безоплатна юридична допомога
Переїзд внутрішньо переміщених осіб часто супроводжувався втратою житла, майна, джерел доходу, тож ці люди як ніхто потребують правової підтримки.
- Безкоштовна гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО від Гончаренко центрів. Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців. Тут надають передусім первинну юридичну допомогу: консультації та надання правової інформації. В окремих випадках юристи центру допомагають із підготовкою адвокатського запиту, складанням заяви, ініціюванням депутатського звернення, наданням інших послуг. Гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО працює за номерами +380674282864 та +380501078883 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.
- Платформа Edopomoha.org для переселенців. ВПО можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу на цифровій платформі Edopomoha.org, яку розробила міжнародна організація DRC (Данська рада у справах біженців). Платформа містить відповіді на найпоширеніші юридичні питання, аналітичні матеріали й інформаційні відео. Також на сайті наведено перелік юристів, які можуть безкоштовно консультувати онлайн та офлайн. Для отримання консультацій потрібно зареєструватися, використовуючи електронну адресу, та записатися на безоплатну консультацію у зручний для вас час.
Консультації від Системи безоплатної правничої допомоги. Система безоплатної правничої допомоги консультує та надає юридичну інформацію внутрішньо переміщеним особам, представляє їхні інтереси у суді та інших державних органах, а також допомагає скласти документи для звернення до суду. Звернутися по допомогу можна в контактний центр за телефоном 0 800 213 103, або в Telegram за номером: +38 (067) 721 31 03. Ознайомитися з усіма доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги можна за цим посиланням.
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