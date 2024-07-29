«Елвіс» допомагає ЗСУ

Усі, хто увечері минулого четверга відвідав кропивницьку кнайпу «Бамбетель», мали змогу побачити і почути Елвіса Преслі. Звісно, не самого популярного американського співака і актора, зірку 1950-60-х років, а його двійника. Як відомо, двійників Елвіса настільки багато, що існують навіть класифікації імітаторів залежно від міри залученості виконавця в цю справу.

Один з них – Ентоні Макленнон з Великої Британії. Ентоні певний час жив у Кропивницькому, де одружився з пані Іриною. Вони мають двох синів і мешкають у місті Пул (Дорсет). Нещодавно Ентоні з дружиною завітав до Кропивницького навідати українську рідню і запропонував зробити концерт, щоб зібрати кошти на користь ЗСУ. Перед початком виступу Ентоні дав коротке інтерв’ю.

Переклад під час інтерв’ю допомагав робити його друг, авіадиспетчер аеропорту «Бориспіль» Костянтин Ковш.

– Ентоні, як ви прийшли до того, щоб співати пісні й наслідувати образ Елвіса?

– Я закохався у його творчість, коли ще був малим. І, певно, тому, що матуся часто любила слухати записи Елвіса Преслі. А рік тому в Інеті знайшов друга, який співає пісні Елвіса. Виявилося, він не один такий. Рік Джонсон залучив мене до компанії «Елвісів». Для них навіть існують спеціальні конкурси. Я пішов подивитися і був вражений. То був відкритий чемпіонат у Бірмінгемі. І мені закортіло теж взяти у ньому участь. А до цього я тільки співав караоке.

– Як відомо, Преслі почав серйозно займатися музикою і співами приблизно у сім років. А ви займалися музикою і чи граєте на якомусь інструменті?

– Ні, я не маю музичної освіти і не граю на гітарі, як Елвіс. Я самоук. Співаю під «мінусовку» і копіюю його рухи. Голос я ставив собі сам, слухаючи його записи по телевізору й на магнітофоні. Цього було достатньо, щоб імітувати Преслі і брати участь в конкурсах у підгрупі аматорів.

– Скільки ж таких імітаторів налічується в Англії?

– Від сорока до шістдесяти. І вони між собою змагаються у різних підгрупах. У нас це називається чемпіонат. Протягом року у Великобританії проходить п’ять-шість таких конкурсів, починаючи з восьмого січня – дня народження Елвіса.

– Пройшло понад шістдесят років від піку слави Елвіса Преслі. Чим же пояснюється його незгасна популярність?

– По-перше, Елвіс змінив обличчя музики. Він зробив її пристрасною, емоційною, доступною для всіх. Коли він співав, робив людей щасливішими. По-друге, багато рок-зірок виросли на його музиці. Тому він не помре. Як на мене, до останньої людини на планеті його голос буде звучати з якогось програвача.

– Що ви скажете про особливий стиль Елвіса Преслі?

– Його рок-н-рол чудово поєднав кілька стилів – госпел, кантрі, соул. Все це він пропускав через себе, через серце. Тому його стиль до душі багатьом людям в різних країнах.

– Яка ваша найулюбленіша пісня з його репертуару?

– Can’t help falling in love.

– Кого ви знаєте з українських співаків чи композиторів?

– Разом з дружиною я люблю слухати українську музику. Але співаків назвати не можу через незнання української мови. В колі моїх інтересів переважають бокс, джаз і соул.

– Чим ви займаєтесь в Англії?

– Я таксист. І серед місцевих моє авто називають «кеб Елвіса».