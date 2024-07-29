У літню спеку – про зимове опалення

Кропивницький бере участь у державній програмі забезпечення когенераційними установками для вироблення електро- та теплової енергії. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Вергун.

– Кропивницька міська рада подала заявки на певну кількість цих установок. Основна мета – генерація в систему для забезпечення нашого міста тепло- та електроенергією. Ми розрахували так, щоб населення могло, не зважаючи на різні енергетичні проблеми, блекаути, мати електропостачання, – зазначив Олександр Вергун.

За словами посадовця, поки не відомо точно, коли когенераційні установки надійдуть. Якщо поставки встигнуть надійти до жовтня, то до опалювального сезону їх зможуть запустити в роботу.

Але вже точно відомо, що перші три модульні котельні розпочнуть роботу вже з початком опалювального сезону.

– Нове схема теплопостачання міста Кропивницького розрахована на 10 років. Розробник схеми ТОВ “Енергопромінженіринг” вивчив повністю все господарство, провів аналіз теплових мереж, господарства, теплопунктів. Розробник запропонував 4 варіанти схеми теплопостачання, із яких вибрали один, котрий передбачає 15 заходів. Із цих заходів є найважливіші і фінансово найвитратніші, – розповів Олександр Вергун. – По-перше, це модернізація ТЕЦ і будівництво комбінованої ТЕЦ, яка працюватиме на біопаливі і газу. Вже опрацювали з сільгоспвиробниками наявність і забезпечення біопалива і розрахували потужність обладнання для роботи на ньому. По-друге, це виведення з експлуатації Південно-західної котельні, яка опалює дві третини Кропивницького. Нині вона працює на третину своєї потужності, до того ж стан її експлуатації відпрацьований. Розробники схеми запропонували будівництво 11 блочно-модульних котелень, які розташовуватимуться у різних мікрорайонах міста. Вартість реалізації усієї схеми теплопостачання 4,4 мільярда гривень, заміна двох черг тепломереж складає 3,5 мільярда гривень.

Олександр Вергун зазначив, що приклади роботи таких котелень у Кропивницькому вже є, одна з таких котелень працює на вулиці Яновського. Торік КП “Теплоенергетик” розпочало будівництво трьох модульних котелень на вулицях Любомира Гузара, біля обласної лікарні і на вулиці Героїв Рятувальників. У цих котельнях замінять обладнання. Решту збудують у різних мікрорайонах міста в місцях, де проведений природній газ. Вони будуть обладнані системою фільтрації, щоб не забруднювати навколишнє середовище і не завдавати шкоди жителям мікрорайонів.

– Ще одним з основних заходів впровадження нової схеми є заміна першої і другої черги мереж теплопостачання, які ідуть від ТЕЦ. Наше головне завдання – зберегти мережі теплопостачання, – підкреслив Олександр Вергун. – Нині йдуть роботи із проєктування робіт усіх цих заходів. До початку опалювального сезону завершать роботи на трьох зазначених котельнях і вони розпочнуть роботу, а протягом опалювального періоду 2024-2025 всі ці заходи ми запроєктуємо, проведемо торги і шукатимемо відповідні кошти. Працюємо з інвесторами, по державній програмі “5-7-9” з державними банками, уже є попередні домовленості. Тож рухаємося у реалізації нової схеми теплопостачання.

За словами посадовця, мета цього глобального проєкту – зберегти систему централізованого теплопостачання і привести її у відповідність елементарним економічним законам.

– У Кропивницькому 70% абонентів уже встановили індивідуальне опалення. А повністю відмовитися від централізованого опалення у такому населеному пункті, як у нас, нереально. В місті є заклади освіти, охорони здоров’я, інші соціальні заклади, встановити у кожному свою котельню – не реально, – наголосив заступник міського голови.

Посадовець також повідомив, що комісія, яка надає дозволи на відключення від централізованого опалення, в міжопалювальний період продовжує працювати без змін.

– Цього року вже відбулося два засідання. Дозволи на відключення від централізованого опалення надають власникам квартир у тих житлових будинках, де більше 50% мешканців уже встановили індивідуальне опалення. Це зазначено і в Схемі теплопостачання, що такі будинки треба від’єднувати від централізованого теплопостачання і встановлювати індивідуальне опалення. Утім сьогоднішня ситуація в енергосистемі внесла свої корективи, тому комісія рекомендує встановлювати газове опалення, аніж електричне, – повідомив Олександр Вергун.

За словами посадовця, 70% заявників на облаштування автономного опалення просять дозволу саме на електричне. Але у нинішній ситуації з енергетикою користуватися ним неможливо і яка буде перспектива – невідомо. Тому комісія рекомендує власникам квартир встановлювати газове опалення. Цього року комісія вже розглянула близько 350 заяв на відключення від централізованого опалення.

Багато кропивничан, які встановили раніше електроопалення, нині хочуть скористатися пільговим тарифом, але документів, які узаконюють це опалення, немає. Вони звертаються за допомогою у міську раду.

– Люди хочуть отримати копії дозволів, витягів, актів про відключення з 2000 років, але таких документів у Кропивницькій міській раді немає. Але ми радимо власникам квартир звертатися в Кіровоградобленерго, там дадуть перелік документів, які потрібно зібрати для отримання права на пільговий тариф. Або ж звертатися до підприємств, які встановлювали їм електроопалення, щоб їм надали необхідні документи, – пояснив Олександр Вергун.