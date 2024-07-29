Як відомо, біля села Пантаївка розташований один з найбільших кар’єрів Європи – Морозівський вугільний розріз. З 2009 року – колишній. Його глибина – 70 метрів, довжина – шість кілометрів. Та ще й у формі літери «Г». Тобто – гігантський.

Це місце одразу ж після затоплення кар’єру ґрунтовими водами стало популярним у різного роду туристів – авто, мото, вело та піших. Як з Кіровоградщини, так і з інших областей України. А в нинішній час, коли українці позбавлені відпочинку на Чорному і Азовському морях, береги цього озера просто усіяні відпускниками та відпочивальниками одного дня.

Минулої неділі до них приєдналася туристична група, яку організувала й очолила відома у нас природознавиця Ніна Бабанська. Вона вже не один рік активно пропагує свій проєкт «Унікальні місця Кіровоградщини». Серед них Монастирище, Розлитий камінь, Чорне озеро, Дві скелі, Сакральний центр Скіфії та інші, які й донині зберігають багато загадок і є надзвичайними об’єктами для наукового вивчення та обов’язкового збереження.

Підопічними Ніни Ігорівни цього дня стали в основному сім’ї вимушених переселенців та жінки з безпечного простору «Затишно space». Дорогою вона розповіла про історію і геологію Морозівського кар’єру. А вже по приїзду, на місці, показала, які мінерали трапляються в покладах корисних копалин нашого краю. Найбільш цікавими для екскурсантів виявилися гірський кришталь та кальцитова бурулька.

Такі поїздки є прикладом, як можна поєднати цікаве і корисне. Пізнавальним процесом керувала Ніна Бабанська, а оздоровчим – сонце, повітря і чиста вода. Відпочинок вийшов насправді активним, адже окрім плавання кількакілометровий піший підйом вгору до автобуса загартував і остаточно згуртував різновікових туристів.