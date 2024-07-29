Цьогоріч в Олександрії розпочнуть реконструкцію житла для переселенців.

Це великий проект, над яким Олександрійська міська рада працює спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією в рамках грантового договору. Про це розповів міський голова Сергій Кузьменко під час засідання виконавчого комітету.

Під реконструкцію обрали колишню будівлю стаціонару №3, що знаходиться у Перемозькому мікрорайоні. У приміщені мають замінити дах, провести внутрішні ремонтні роботи та облаштувати підвал під укриття.

Орієнтовна вартість проєкту – понад 21 000 000 гривень.

– Це великий проєкт, над яким працювали спільно. Завданням міста було виготовити проєктно-кошторисну документацію. Ми його виконуємо. Завдання міжнародних партнерів – профінансувати проєкт і до кінця 2025 року передати житло. Його зможемо надавати тимчасово переміщеним українцям, які втратили житло під час війни, – розповів очільник громади.