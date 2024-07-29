Апеляцію відхилено

Кропивницький апеляційний суд переглянув справу стосовно Віталія Куца, засудженого Кіровським районним за державну зраду до 15-річного ув’язнення.

Ні з вироку районного суду, ні з ухвали апеляційного не зрозуміло, яким чином російська спецслужба пронюхала про схильного до державної зради кропивничаниа Куца, який заробляв на прожиття ремонтом автомобілів. Зазначається лише, що 25 травня 2023 року він погодився на співпрацю з ворогом, надіславши через Telegram повідомлення: «Бос это Виталик я на связе готов работать». Наступного дня «бос» попросив у Куца координати військкоматів на Кіровоградщині. Задовольнивши його цікавість, кропивничанин повідомив «босові» номер своєї банківської карти. Далі було завдання збирати й пересилати «босові» відомості про залізничні станції й вокзали, через які переміщуються військовослужбовці, аеродроми, електропідстанції. 26 червня того ж року Віталія Куца затриимала СБУ. Це сталося при спробі передачі ворогові інформації про військову частину у Кропивницькому районі.

Віталій Куц категорично не визнав висунутого йому обвинувачення. Мовляв, з ворожою спецслужбою жодних стосунків не мав, інформації про військкомати та інші об’єкти державного значення не збирав і нікому не надсилав. Стосовно переказів на свою банківську карту пояснював, що дав нею покористуватися знайомому, який не мав власної карти. Мовляв, ті перекази призначалися знайомому. Стосовно вилученого телефона, в якому CБУ виявила листування з російською спецслужбою, Куц сказав, що знайшов його 21 червня 2023 року і не користувався. Але не міг пояснити, як там опинилися фотографії його фізіономії, зроблені 9 червня 2023 року.

Районний суд визнав непереконливими доводи обвинуваченого і 3 квітня 2024 року постановив обвинувальний вирок. Куц подав апеляцію. 15 липня 2024 року Кропивницький апеляційний суд відхилив її.

Віктор Іваненко, «УЦ».