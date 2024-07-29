Не забудьте поздоровити своїх лікарів!

Напередодні Дня медичних працівників України у Кропивницькому привітали з професійним святом працівників закладів охорони здоров’я Кіровоградщини і військових медиків.

Святкові урочистості відбулись в актовій залі комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради».

Близько півсотні відзнак вручили медикам голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович та голова обласної ради Юрій Дрозд, в тому числі грамоти Верховної Ради України завідувачці інфекційного відділення КНП «Новоукраїнська міська лікарня» Людмилі Ковальовій та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення КНП «Новоукраїнська міська лікарня» Наталії Карбан.

– Щиро дякую кожному, хто вдень і вночі, під виття сирен рятують, реабілітують поранених, допомагають переселенцям, волонтерять і продовжують тримати свої заклади. Дякую за відданість справі та добре серце. Ціную, поважаю і вітаю! Особлива шана тим, хто зараз на полі бою, у фронтових госпіталях. Світла пам’ять тим, кого ця проклята війна вже вирвала із життя. Слава українським медикам! Слава Україні!, – наголосив у своєму вітанні Андрій Райкович.

До привітань приєднався і заступник міського голови Олександр Мосін. Він висловив глибоку вдячність усім медичним працівникам за їхню самовіддачу та невтомну працю, і вручив відзнаки Кропивницької міської ради та виконавчого комітету.

– Міська рада Кропивницького докладає максимум зусиль для поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. Закінчуємо будівництво операційного блоку в лікарні швидкої медичної допомоги. У кропивницькому працюють 900 лікарів і до тисячі медпрацівників середньої, у нас залишилися працювати медики ВПО, їх близько 50 осіб. Я хочу від громади міста побажати вам всього найкращого, щоб ви й самі були здорові і всі ми разом дочекалися Перемоги, – зазначив Олександр Мосін.