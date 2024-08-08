Українці можуть пройти безкоштовні онлайн-курси з вивчення правил дорожнього руху

В Україні відкрили набір на безкоштовні онлайн-курси з вивчення правил дорожнього руху для дорослих. Опісля завершення навчання учасники курсу зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Про це повідомляють організатори — мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр. У команді кажуть: на курсі можна опанувати основні теоретичні аспекти правил дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги.

Формат навчання загалом не відрізнятиметься від викладання у звичайних автошколах — правил дорожнього руху тут навчають викладачі з багаторічним досвідом.

«Ці курси — майже автошкола, але у смартфоні. Онлайн-формат дозволяє навчатися з будь-якого куточку України чи світу — вам не потрібно витрачати кошти та час на навчання у автошколі», — ділиться керівниця онлайн-платформи Вікторія Захарова.

Зареєструватися на курс можна за цим посиланням. Після завершення навчання учасники зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Довідка

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.