Маєте періоди неповного страхового стажу? Пропонуємо це змінити!

Одним із визначальних факторів призначення пенсії є навність страхового стажу. У 2024 році для набуття права на призначення пенсії у 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Якщо наявного стажу не вистачає, варто звернути увагу на періоди, протягом яких роботодавець за офіційно працевлаштовану особу сплачував неповний місяць (менше мінімальної заробітної плати). Адже будь-які особи, які колись підлягали пенсійному страхуванню, але мають неповний страховий стаж, працювали неповний робочий день, були прийняті на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнені не останнім днем тощо, можуть здійснити доплату до мінімального страхового внеску за період з 1 січня 2004 року. Цією можливістю у 2024 році скористались 64 особи, здійснивши доплату на загальну суму 570,3 тис. грн.

Доплата за попередні період (роки) розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату її здійснення. На сьогодні мінімальний страховий внесок складає 1760,00 грн (тобто заробітна плата 8000 грн * 22 % ).

Для здійснення доплати громадянам необхідно звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України.

Сніжана Соловей, начальниця фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області