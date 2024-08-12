Над чим працюєте, Майстре?

Продовжуємо рубрику, в якій наші земляки, представники різних кіл творчої інтелігенції розповідають, над чим вони нині працюють, які мають плани, про що мріють. Сьогодні на запитання відповідають…

Хореографиня Аліна Русул:

– За 2023-2024 навчальний рік я здійснила 13 авторських хореографічних постановок, які отримали перші премії та золоті медалі на престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах і фестивалях.

До творчості мене мотивують і заохочують діти, яких в цьому році до нас в колектив прийшло дуже багато, і всі вони неймовірно талановиті.

Народний художній колектив України театр танцю «В гостях у казки» протягом року взяв участь у п’ʼяти конкурсах, де отримав 78 кубків і дипломів переможців, 13 золотих медалей. А також гран-прі конкурсів у Львові та Трускавці.

Також ми взяли участь у п’ʼяти благодійних проєктах на підтримку Збройних сил України, що проходили в Кіровоградській обласній філармонії.

Нині працюємо над підготовкою до Європейського форуму мистецтв у Греції, де будемо представляти Україну. Своїм мистецтвом танцю продемонструємо світу, що Україна – надзвичайна країна, непохитна, чарівна, мальовнича і танцююча. Європейський форум – це нові знайомства, нові концерти, оплески незламній Україні.

Моя мрія – жити, творити в мирній, процвітаючій і незалежній Україні. Щоб у дітей було дитинство. Вірю в перемогу України!

Україна в душі, Україна в серці, Україна в танці!

Поет, керівник новоукраїнської літературної студії «Ранок» Олександр Антоненко:

– Приємно, що згадали про мене, а неприємно те, що мені в літературному аспекті особливо похвалитись поки що нічим. Чи то «виписався», чи банальний творчий кризис, але не пишеться. Візьму, буває, «гусяче перо» у руку, а на фоні війни всі теми, крім воєнної, здаються такими дрібними, що… А про війну я все написав ще у чотирнадцятому році. Переспівувати не хочеться. Сам себе утішаю тим, що половину життя зараз витрачаю на виробіток електроенергії на сонячній станції (допомога державі), а другу половину – на дачу (допомога родині, дев’ять ротів!). Третина гектару, сад, город, поливаю насосом з річки, потішаю душу, що всім, що родить земля, забезпечую три сім’ї. Свою, дочки і сина.

Виношую ідею написати опус для онуків «Наше сімейне древо», де крім самого «древа» будуть історійки, оповідки, сімейні легенди, побрехеньки, притчі, почуті від двох дідів, одного прадіда, мами, батька і, звичайно, зі свого життя. Ось таку мрію плекаю.

Керівниця світловодської Арт-галереї «Наше місто» Олена Требунських:

– Наша галерея приватна, власник її Костянтин Каспаров. Але вона є відкритим культурним середовищем, яке поєднує сотні світловодчан – художників, літераторів, музикантів, шанувальників мистецтва. В наших залах проходять виставки місцевих майстрів пензля та художників з різних областей України. Декоративно-ужитковий зал об’єднує народних майстрів і демонструє їх творчі здобутки.

В одному з залів постійно проводяться майстер-класи для дорослих і дітей – з петриківського розпису, газетоплетіння та живопису. І все це безкоштовно. На наших майстер-класах завжди цікаво як дорослим, так і дітлахам. Петриківський розпис вдосконалює свої творчі навички, а в газетоплетінні спробували нове поєднання – талаж з листя кукурудзи та листя лілії.

В галереї проходять поетичні зустрічі, презентації нових творів наших митців, розробляються нові проєкти спільно з молодіжною радою міста.

Наприклад, нещодавно ми відкрили виставку «Стежками України» від Марії та Надії Лук’яненко. На ній представлені роботи, створені такими традиційними матеріалами, як акварель, гуаш та кольорові олівці. Також були представлені роботи, створені за допомогою графічних редакторів – як растрових, так і векторних. На них зображені різноманітні українські міфологічні істоти в традиційних українських строях, що відображають образи різних регіонів України.

В наших планах – нові персональні виставки та співпраця з молодими художниками.

Віримо, що краса і добро переможуть.