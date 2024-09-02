Де отримати безкоштовну юридичну підтримку у випадку зникнення близьких за особливих обставин

Сім’ї зниклих безвісти за особливих обставин, які потребують юридичної підтримки, можуть її отримати від державної системи безоплатної правничої допомоги (БПД).

Які послуги можна отримати

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію та допомогу в складанні різних документів, крім документів до суду. Зокрема юристи:

пояснять, що робити та куди звертатися, щоб відшукати зниклих за особливих обставин військових і цивільних;

допоможуть скласти звернення до державних установ, правоохоронних органів та органів військового управління;

проконсультують щодо прав, пільг та соціальних гарантій для членів сімей зниклих безвісти та полонених та алгоритму дій для їх отримання.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юрист чи адвокат безоплатно складе та подадасть до суду заяву і представляте інтереси клієнта у суді. Ці послуги безоплатні для клієнтів, бо оплачуються з Державного бюджету України.

За словами юристів системи БПД, найпоширенішими питаннями, з якими до них звертаються родичі безвісти зниклих є:

алгоритм пошуку зниклих;

отримання посвідчення члена сім’ї особи, що зникла безвісти за особливих обставин;

отримання одноразової грошової допомоги та соціальних пільг;

механізм внесення даних до реєстру зниклих безвісти й порядок визнання людини зниклою безвісти;

порядок зміни статусу зі зниклого безвісти на полоненого;

право на звільнення з військової служби близьких родичів зниклих безвісти військовослужбовців;

порядок встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана зниклою безвісти тощо.

Як звернутися до системи БПД

Звернутися по правничу допомогу можна телефоном, онлайн або особисто прийти в найближче бюро, які розташовані по всій Україні. Усі контакти на сайті системи БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

Приклад допомоги

Матері зниклого військовослужбовця довелось в суді доводити, що вона перебувала на його утриманні

Світлана — пенсіонерка, має інвалідність. Вона жила разом з сином і фактично перебувала на його утриманні, адже отримувала пенсію 3 407 грн на місяць.

В лютому 2023 року сина Світлани мобілізували до лав ЗСУ, в листопаді того ж року – чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Щоб отримати частину грошового забезпечення сина, потрібно було довести, що Світлана перебувала на утриманні зниклого. Юрист системи БПД підготував відповідну заяву до суду. Суд заяву задовольнив та встановив факт перебування Світлани на утриманні сина. Детальніше