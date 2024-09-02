Підпали напоказ

41-річний кропивничанин, інженер за освітою, шукав роботу. Коли йому запропонували тисячу доларів за підпал військової техніки, погодився. Ще й залучив свого 17-річного пасинка.

Серед техніки, яку вони пошкодили, – мікроавтобус, який використовувався для перевезення військових. Кожен підпал знімали телефонами, щоб прозвітувати відеозаписами перед замовником. Утім, той, якщо їм вірити, так і не заплатив.

Операцію з викриття і затримання паліїв проводили СБУ та поліція. У прес-релізі СБУ повідомляється, що ворог використовував цих кропивничан для створення фейків про антиукраїнське підпілля.

Як уже повідомлялося, близько місяця тому в Олександрії викрито 28-річну жінку, яка, виконуючи завдання російської спецслужби, спалила службовий пікап інструктора спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії. Під час комендантської години підкралася до авто і з допомогою легкозаймистої рідини підпалила. Пожежу зняла камерою смартфона – для звіту перед замовником.

У полі зору ворога олександрійка опинилася через активність в соцмережах – шукала заробітку. Нібито відчувала гостру потребу в грошах через залежність від метадону. Хоча, якщо їй вірити, старалася для дитини, якій восени – в перший клас. Постійної роботи не було, тож спокусилася пропозицією спалити військову машину за 10 тисяч гривень. Начебто збиралася підпалити ще й ТЦК.

Як повідомяла прес-служба обласного управління СБУ, росіяни намагалися її використати для поширення фейків про антиукраїнське підпілля на Кіровоградщині.