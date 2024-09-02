Прославляла нечисть. Вчительська доля?

У Кропивницькому засудили місцевого безробітного, який поширював в Інтернеті матеріали, що виправдовують російську агресію. Схожу справу розглянув Новоархангельський районний суд. Є інформація, яка вказує, що фігурантка – колишня сільська вчителька.

Вам щось відомо про Мергена Донгака? Навіть не чули про дворічної давності байку ворожої пропаганди, згідно з якою їхній розвідник Мерген Донгак, тувинець, «самостоятельно пробрался в стан врага и ножом зарезал 34 националиста из охраны и освободил пленных российских солдат: около 60 бойцов из Чечни и 40 человек разной национальности»?

Утім, судячи з того, що в росії Донгаку присвоїли звання «герой», горя нашому народу він заподіяв чимало. А кропивничанин Михайло Смірнов на початку нинішнього року поширив в «Одноклассниках» зображення його фізіономії і тексту, який виправдовує російську агресію, а це – кримінальне правопорушення. Опинившись у полі зору правоохоронців, Смірнов не став заперечувати вини. Під час досудового слідства уклав з прокурором угоду про визнання себе винуватим. Нещодавно її затвердив Ленінський районний суд Кропивницького. Смірнову призначено покарання у вигляді ізоляції від суспільства на три роки, але з річним випробуванням на волі.

Схожу справу розглянув нещодавно Новоархангельський районний суд. Фігурантка – непрацююча уродженка села Надлака Новоархангельського (нині Голованівського) району Леся Володимирівна Гончарова. Згідно з вироком, у травні 2023 року вона прославляла в «Одноклассниках» нечисть, яка воює проти України. Наприклад, поширила фото еленерівського терориста на прізвисько Буран і хвалебний текст про нього: «подбил 3 танка укропов, получив несколько попаданий в свой. Вытащил из танка и вынес из боя раненого наводчика. После чего вернулся в танк. Продолжал поддерживать огнём и маневром пехоту. При появлении четвёртого танка укропов уничтожил его тараном». Прикметно, що у той час Гончарова перебувала в Хорватії, яка підтримує Україну під час війни. А коли повернулася, отримала повідомлення про підозру. Теж уклала угоду з прокурором.

Як і Смірнова, Гончарову засуджено до трирічного ув’язнення з річним випробуванням на волі. Також суд зобов’язав її прочитати повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» і роман Анатолія Дімарова «І будуть люди». Якби тільки допомогло!

Згідно з вироком, Гончарова – жінка освічена, закінчила виш. Чим же не вгодила їй Україна? На жаль, відповіді на це запитання у судовому документі немає. Намагаючись дізнатися про селянку бодай трохи більше, ніж у вироку, кореспондент звернувся до Google і натрапив на освітянський сайт naurok.com.ua, де опубліковано методичні розробки вчительки математики Лесі Володимирівни Гончарової. Вказане й місце її роботи: Надлацький ліцей. Останню розробку Лесі Гончарової опубліковано у грудні 2021 року. Невже вона – та сама Гончарова, яка попалася на поширенні ворожої пропаганди?

Віктор Іваненко, «УЦ».