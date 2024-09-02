Перший з Покровська

Кіровоградщина прийняла перший евакуаційний поїзд з Покровська Донецької області. У дев’яти вагонах прибуло 267 людей, з них 52 дитини. А ще 17 котів, 9 собак і хом’як. Вік вимушених переселенців – від бабусі 1928 року народження до шестимісячного немовляти.

Кіровоградщина має великий досвід прийому евакуаційних потягів, у першу хвилю їх зустріли 34. Але вперше ВПО приймали на території сусідньої – Миколаївської – області. Оскільки людей запланували розмістити в громадах Голованівського району (Завалля, Побужжя, Гайворон та інші), везти туди було ближче із залізничної станції Первомайська.

– Це була спільна місія, злагоджена робота абсолютно всіх служб, – зазначив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. – Ми вдячні Миколаївській ОВА, Первомайській РВА та мерії, Укрзалізниці, Червоному Хресту, ДСНС.

Маломобільних громадян, а їх було 39, зустрічали з ношами або візками. Були «швидкі» на випадок, якщо комусь знадобиться. Потяг зустрічали керівники підрозділів обладміністрації, голови громад Голованівського району, які підготували автобуси для перевозки людей і навіть вантажний транспорт, адже жителі Покровська брали з собою багато речей – усвідомлюють, що поїхали надовго.

Людей розмістили у заздалегідь підготовлених приміщеннях дитячих садків чи навчальних закладів, які не використовуються за призначенням. Міжнародні організації допомогли ковдрами, подушками, білизною та рештою необхідних речей.

Це був перший, але не останній потяг з Покровська. Що відбувається на тому напрямку, всім добре відомо.