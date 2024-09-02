Майже все вирішили

До розгляду на пленарне засідання чергової сесії Кіровоградської обласної ради було винесено 20 питань плюс ще 5 додаткових. Кворум був, відносна активність депутатів також. До обіду впоралися.

На сесії за ініціативою Сергія Шульги мали заслухати звіт голови облради щодо «(не)виконання рішення суду про поновлення на посаді директора – художнього керівника театру». Замість Юрія Дрозда відповідь дали юристи облради. Стало відомо, що юридичний відділ сформував свою позицію щодо поновлення на посаді Вандрашека, передав до суду першої інстанції заяву, а суд не розглядає, порушуючи процесуальні терміни.

Досить довго обговорювали питання про затвердження обласного плану формування мережі академічних ліцеїв області. Таких ліцеїв 50, і лише вони забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року. Застопорилися на одній з олександрійських шкіл, а саме на ліцеї № 17, статус якого змінюють на гімназію. Навіть представник батьківського комітету виступив перед депутатами. Але мережу не змінили, затвердили запропоновану.

Депутати затвердили призначення керівником Кіровоградської дитячої обласної лікарні Василя Хорощака. Він був єдиною кандидатурою на конкурсі, та й лікарню очолює давно – більше десяти років. Навряд знайшлася би більш достойна кандидатура. Хоча від нинішнього складу обласної ради всякого можна очікувати.

Мали депутати призупинити прийом конкурсних матеріалів на здобуття обласних премій у 2025 році. Сказали, що дорого – майже мільйон гривень преміального фонду. Проте вирішили матеріали приймати, конкурси проводити, переможців визначати, але без матеріального заохочення.

Ще кілька питань про передачу та списання майна. Журналістів потішив проєкт рішення «Про безоплатну передачу ноутбуку». Ноутбук передано з балансу обласної ради на баланс Кропивницького відділу військової служби правопорядку. Не обговорювали і не сперечалися, підтримали одноголосно.