Не дивно, що аграрні форуми, конференції, науково-практичні семінари відбуваються на Кіровоградщині, адже наш регіон сільськогосподарський. Минулого тижня в Созонівці, відбувся захід під назвою «Міжнародний День поля “Особливості вирощування зернових, зернобобових і технічних культур за умов різкоконтинентального клімату”».

Учасники, а їх було 184 з 7-ми областей України, відзначали, що захід проходив в теплій атмосфері, «по-домашньому», на ньому розглядалися питання щодо шляхів збереження і розвитку агропідприємств у складних погодно-кліматичних умовах, посилених воєнним станом в країні. Було зазначено, що саме об’єднання науково-освітньої ланки з виробничо-комерційною даватиме можливість дотримуватися давніх народних традицій спільного виживання й розвитку, коли йде свій до свого по своє.

День поля – це унікальний майданчик для обміну інформацією та досвідом, демонстрації селекційних досягнень та новітніх технологій в аграрній галузі.

За словами заступника начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Юрія Миколаєнка, навіть зараз, в умовах війни, аграрний сектор продовжує рухатись вперед. Зібрано понад 1,8 млн тонн ранніх зернових і зернобобових культур. Кіровоградщина увійшла у п’ятірку лідерів по обсягах намолоту зерна, у тому числі пшениці. По урожайності ранніх зернових та зернобобових культур область по зоні Степу зайняла 1 місце. Такі результати були досягнуті, перш за все, завдяки впровадженню передових технологій та інновацій, а також професійності наших аграріїв.

Під час семінару науковці Інституту сільського господарства Степу НААН України поділилися досвідом і результатами дослідницької роботи, рішеннями для успішного вирощування пізніх зернових та технічних культур. Учасники наради та запрошені оглянули науково-демонстраційний полігон сортів та гібридів сільськогосподарських культур.

Такі науково-практичні зустрічі дають багато корисної інформації для сільськогосподарських виробників, які шукають нові можливості та знання для досягнення кращих результатів, удосконалення технології вирощування та отримання високих врожаїв.

Директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА Валерія Фурманова повідомила, що аграрії області завершили жнивну кампанію ранніх зернових культур та ріпаку. Зібрали ячмінь, жито, горох, овес. Окремі підприємства вже розпочали збирання олійних культур. Аграрії працюють, допомагаючи виборювати Перемогу. Не дарма гаслом Дня поля були слова: «Вірте в ЗСУ! Вірте в себе! Вірте в майбутнє України!».