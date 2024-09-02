Що таке Майстерня Чижевських?

Це простір дієвих людей, мета якого створювати передумови для реалізації їх ініціатив в освіті, культурі, творчості. У Майстерні сповідують такі цінності: учнівство, справжність, свободу, гідність, партнерство.

Дієва людина є людиною волі, яка рухається і втілює ініціативи. Задля виходу на нові горизонти творення і зменшення руйнівних наслідків, дієвим людям важливо пізнавати себе, практикувати самоосвіту, співпрацювати з іншими людьми і розвивати своє оточення через вплив на середовища громади, міста, країни і світу.

Саме тому нещодавно відбулася онлайн-зустріч Майстерні Чижевських із науковим консультантом Іллею Давіденком та амбасадорами простору: засновником освітньої платформи Cowo.guru – середовище мислення Андрієм Мельником, професором, доктором філософських наук Олегом Хомою, публічним інтелектуалом, доктором філософських наук Віталієм Хромцем та професором Євангельської теологічної семінарії Олександром Філоненком. На зустрічі обговорювалася концепція майбутнього Форуму Дмитра Чижевського, який має стати унікальною подією для Олександрії та всієї України.

Як зрощувати в собі та громаді суб’єктність? Як об’єднати зусилля різних структур міста і до чого тут довіра? Як побудувати мережу дружби між містами Світу? І, нарешті, для чого Україні потрібно повертатися до ідей Дмитра Чижевського та наслідувати їх? Такі питання обговорюються в Майстерні Чижевських. Приєднуйтесь!