Вчасна ідентифікація = стала виплата пенсії

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Пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб мають обов’язково проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців з дня проведення попередньої ідентифікації .

Законодавча база

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1384 від 27.12.2023), передбачає, що особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи (далі ‒ ВПО) до 24.02.2022 та які одержують пенсію через поточний рахунок в АТ “Ощадбанк” , мають проходити фізичну ідентифікацію для подальшого нарахування пенсійної виплати. Особам, які з тих чи інших причин не встигнуть пройти фізичну ідентифікацію, виплата пенсії буде призупинена.

Зручні та доступні способи проходження фізичної ідентифікації:

особисто звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України або до установ АТ “Ощадбанк”;

дистанційно ‒ авторизуватись в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ. Після проходження ідентифікації пенсія буде виплачена за всі місяці, за які людина не отримувала її у зв’язку з непроходженням ідентифікації .

Увага! Додатково звертатись до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації, не потрібно.

Важливо! Якщо особа тимчасово проживає за межами України, необхідно звернутись до закордонної дипломатичної установи України , яка засвідчить, що особа жива та видасть документ в установленому порядку. Одним із способів ідентифікації також є одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання ВПО протягом останніх шести місяців шляхом інформаційного обміну між ПФУ та ДП “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” .

Наталія Копач, начальниця управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області