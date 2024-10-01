Ветерани війни мають право…

Ветерани війни ‒ особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів війни.

Нормативна база:

Закон України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185 “Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році”.

Пенсії по інвалідності призначаються військовослужбовцям, якщо встановлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Розмір пенсії по інвалідності військовослужбовця залежить від причини інвалідності та грошового забезпечення.

Для осіб із інвалідністю внаслідок війни встановлено мінімальні пенсійні виплати:

І група ≤ 15 347 грн;

ІІ групи ≤ 12 396 грн;

ІІІ групи ≤ 8 500 грн.

Водночас, особа яка не звільнена з військової служби, але визнана особою з інвалідністю, має право на призначення пенсії за Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування” (за наявності необхідного страхового стажу).

Відповідно до статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” учасники бойових дій та члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками ‒ 50 років (за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та ‒ 20 років у жінок).

Для учасників бойових дій та членам сімей загиблих встановлюються підвищення до пенсії у розмірі 25 % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Увага! Доплати за статус учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого встановлюються до будь-якого виду пенсії.

Важливо! Для учасників бойових дій пенсія не може бути меншою за 4 958 грн (постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185 “Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році”).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1396 “Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах” головне управління забезпечило виплату одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України.

Крім того, Пенсійний фонд України здійснює виплату одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку. Право на таку виплату мають особи, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, члени сімʼї особи, якій посмертно присвоєно звання Героя України.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області